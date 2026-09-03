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Васил Христов се завърна в Рилски спортист с две ключови роли

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Спорт
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Специалистът влиза в щаба на мъжкия отбор като помощник-треньор и поема поста спортен директор на школата в Самоков

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Васил Христов отново е част от Рилски спортист, като ще изпълнява две важни функции в структурата на баскетболния клуб. Той влиза в треньорския щаб на мъжкия състав като помощник, а паралелно с това ще бъде спортен директор на школата на самоковци.

Христов не скри удовлетворението си от завръщането в клуба и подчерта отговорността, която идва с работата му както на ниво представителен отбор, така и при подрастващите.

"За мен е голяма чест и отговорност да бъда отново част от клуба. Оценявам възможността да участвам в развитието на целия клуб на две различни нива“, заяви специалистът.

В мъжкия състав основната му задача ще бъде да подпомага старши треньора в ежедневния тренировъчен процес. Христов ще участва в анализите на представянето на отбора, индивидуалната работа с баскетболистите и цялостната подготовка за официалните срещи.

Сериозни отговорности той ще има и като спортен директор на школата. Една от основните му цели е изграждането на ясна система за развитие на младите баскетболисти и обща философия, която да следват треньорите в различните възрастови групи.

"Една от главните ни цели е да създадем единна методика, по която всички треньори да работят в клуба и всички заедно да вървим по един общ път на развитие“, обясни Христов.

Специалистът подчерта, че общата методика няма да ограничава индивидуалните виждания на отделните треньори, а идеята е всички звена в клуба да работят в една посока.

Сред приоритетите ще бъде и изграждането на ясен път от детско-юношеския баскетбол до представителните мъжки и женски отбори. Според Христов младите състезатели трябва да получат възможно най-добрите условия за развитие, но мястото им при представителните тимове трябва да бъде заслужено.

"Важно е да изградим пътя на развитие на състезателите от детска възраст до мъжкия и женския състав. Това място не трябва да бъде дадено даром, а да бъде заслужено“, добави Васил Христов.

#Васил Христов #БК Рилски Спортист

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