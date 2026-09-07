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Васил Терзиев към волейболните национали: Пожелавам им да спечелят европейската титла

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Спорт
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Кметът на София и президентът на БФВ Любомир Ганев посетиха последната подготовка на "лъвовете“ преди старта на Евроволей и призоваха феновете да изпълнят „Арена София“

Васил Терзиев към волейболните национали: Пожелавам им да спечелят европейската титла
Снимка: Startphoto.bg
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Кметът на София Васил Терзиев и президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев посетиха тренировка на националния отбор броени дни преди началото на eвропейското първенство. Двамата разговаряха с волейболистите и им пожелаха успех преди първия двубой на България в турнира.

Терзиев се включи и във волейболната атмосфера, като слезе на игрището и отигра няколко топки заедно с националите. Столичният кмет подчерта значението на домакинството за София и изрази надежда, че българският тим ще стигне възможно най-далеч в надпреварата.

"Европейското първенство е изключително важно събитие за София. На гости ще дойдат много фенове, които ще могат да се насладят на волейбол от най-високо качество и да разгледат прекрасната ни столица. Още веднъж поздравявам нашите момчета и им пожелавам да спечелят титлата“, заяви Терзиев.

Любомир Ганев от своя страна акцентира върху подкрепата, която националният отбор очаква да получи от трибуните. Президентът на БФВ благодари на Столична община за съдействието около организацията на шампионата и изрази увереност, че в следващите дни София ще живее с емоциите от ЕвроВолей.

"Благодарение на нашата работа, на нашите отлични състезатели сърцето на София и на цяла България ще тупти с волейбол в следващите дни. Разчитаме безкрайно много на прекрасните ни фенове, които ще напълнят "Арена София“. Ние всички сме един отбор – на България!“, каза Ганев.

Българските национали ще направят първата си крачка на европейското първенство в сряда. „Лъвовете“ започват участието си срещу Република Северна Македония, като двубоят в "Арена София“ е с начален час 19:00.

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#Европейско първенство по волейбол 2026 мъже #кметът Васил Терзиев # Любомир Ганев #Национален отбор на България по волейбол за мъже

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