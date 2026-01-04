БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Възстановено е електричеството на 7000 домакинства в Берлин след палежа

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Около 38 000 жилища и над 2000 бизнес клиенти продължават да са без ток

Възстановено е електричеството на 7000 домакинства в Берлин след палежа
Хиляди домакинства в Югозападен Берлин, засегнати от вчерашното временно прекъсване на електроснабдяването, са с възстановено електроподаване, съобщи ДПА, като се позова на изявление на електроенергийната компания "Щромнец Берлин".

"До 3.23 ч. сутринта (местно време) на 4 януари успяхме да възстановим електрозахранването на около 7000 домакинства и 150 фирми на няколко етапа, особено в района на "Лихтерфелде", обяви електроенергийната компания на уебсайта си.

Около 38 000 жилища и над 2000 бизнес клиенти обаче продължават да бъдат без електроснабдяване, след като пожарът повреди кабелна връзка.

Полицията разследва евентуален умишлен палеж, след като службата за сигурност, отговорна за политически престъпления, получи писмо, с което се поема отговорност за пожара. Прекъсването засегна уличното осветление, мобилните телекомуникации, светофарите и хладилниците в супермаркетите, както и редица домакинства, изключвайки отоплителните системи.

"Щромнец Берлин" заяви, че няма да е възможно да бъде възстановено електроснабдяването на всички засегнати от пожара домакинства до идния четвъртък следобед.

