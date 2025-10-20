Вечният шампион

Възрастта е просто число – това доказва Лука Модрич със серия от вдъхновяващи изяви за Милан, включително и при победата с 2:1 над Фиорентина в неделя вечер. Вече изглежда, че опцията за удължаване на едногодишния му договор е не просто добра новина, а истински късмет за „росонерите“.

Модрич, който навърши 40 години през септември, беше ключова фигура в мача с Фиорентина – ръководеше халфовата линия, демонстрира отлична визия и саможертва, печелеше топки, диктуваше темпото и вдъхновяваше по-младите си съотборници – както прави през целия сезон.

Италианските спортни медии не пестиха суперлативи за бившия носител на Златната топка, наричайки го "шампион без възраст" и изтъквайки безупречната му форма и лидерство на терена.



След мача Модрич не пропусна да похвали завърналия се Рафаел Леао, демонстрирайки, че е лидер не само на терена, но и извън него. В съблекалнята на Милан той играе все по-важна роля, както в игрови, така и в ментален план.

Опцията за удължаване на договора с още 12 месеца вече изглежда като естествен ход за Милан – и вероятно ще се окаже златен шанс за клуба, който разполага с истинска легенда в своя състав.