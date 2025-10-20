БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Глобален интернет срив засегна сайтове и приложения
Чете се за: 00:32 мин.
Европрокуратурата разследва ремонта на сградата на ОП...
Чете се за: 00:37 мин.
Полицейска акция в Община Пловдив
Чете се за: 00:50 мин.
Възлагат на общинската фирма "Софекострой" да...
Чете се за: 03:02 мин.
Трагедията в Бургаско: 18-годишният младеж, шофирал...
Чете се за: 05:45 мин.
Има задържани за намушканото дете в мол, което почина снощи
Чете се за: 02:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Вечният шампион

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Запази

Вече изглежда, че опцията за удължаване на едногодишния му договор е не просто добра новина, а истински късмет за Милан.

Лука Модрич
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Възрастта е просто число – това доказва Лука Модрич със серия от вдъхновяващи изяви за Милан, включително и при победата с 2:1 над Фиорентина в неделя вечер. Вече изглежда, че опцията за удължаване на едногодишния му договор е не просто добра новина, а истински късмет за „росонерите“.

Модрич, който навърши 40 години през септември, беше ключова фигура в мача с Фиорентина – ръководеше халфовата линия, демонстрира отлична визия и саможертва, печелеше топки, диктуваше темпото и вдъхновяваше по-младите си съотборници – както прави през целия сезон.

Италианските спортни медии не пестиха суперлативи за бившия носител на Златната топка, наричайки го "шампион без възраст" и изтъквайки безупречната му форма и лидерство на терена.

След мача Модрич не пропусна да похвали завърналия се Рафаел Леао, демонстрирайки, че е лидер не само на терена, но и извън него. В съблекалнята на Милан той играе все по-важна роля, както в игрови, така и в ментален план.

Опцията за удължаване на договора с още 12 месеца вече изглежда като естествен ход за Милан – и вероятно ще се окаже златен шанс за клуба, който разполага с истинска легенда в своя състав.

Свързани статии:

Рафа Леао се завърна на голямата сцена и изкачи Милан на върха в Италия
Рафа Леао се завърна на голямата сцена и изкачи Милан на върха в Италия
В среща от седмия кръг, „росонерите“ победиха много трудно у дома...
Чете се за: 01:50 мин.
# Лука Модрич #Милан

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
1
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират средствата в евро
2
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират...
Сензационни отломки от миналото: Кораб на дъното пред Харманите
3
Сензационни отломки от миналото: Кораб на дъното пред Харманите
Момче на 15 години е намушкано в столичен мол, с опасност за живота е
4
Момче на 15 години е намушкано в столичен мол, с опасност за живота е
Бащата на Сияна и адвокатът на обвиняемия шофьор с остра размяна на реплики в "Денят започва"
5
Бащата на Сияна и адвокатът на обвиняемия шофьор с остра размяна на...
Има задържани за намушканото дете в мол, което почина снощи
6
Има задържани за намушканото дете в мол, което почина снощи

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
24-годишна жена загина при катастрофа
5
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
6
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...

Още от: Европейски футбол

Игор Тудор под напрежение – Ювентус обмисля алтернативи
Игор Тудор под напрежение – Ювентус обмисля алтернативи
Ругани подписа нов договора с Юве Ругани подписа нов договора с Юве
Чете се за: 00:25 мин.
Иван Дюлгеров е аут до края на сезона Иван Дюлгеров е аут до края на сезона
Чете се за: 00:55 мин.
Ман Сити отново без Родри Ман Сити отново без Родри
Чете се за: 01:25 мин.
Юрген Клоп: На теория е възможно да се завърна в Ливърпул Юрген Клоп: На теория е възможно да се завърна в Ливърпул
Чете се за: 01:20 мин.
Благотворителна викторина на футболна тематика събра петцифрена сума Благотворителна викторина на футболна тематика събра петцифрена сума
Чете се за: 02:22 мин.

Водещи новини

Преформатиране или стабилност? Управляващите търсят посока преди коалиционния съвет
Преформатиране или стабилност? Управляващите търсят посока преди...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Задържаният за убийството на момче в столичен мол е криминално проявен Задържаният за убийството на момче в столичен мол е криминално проявен
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Пак дописвани преференции: Установени са нарушения при отчитането на изборите в Пазарджик Пак дописвани преференции: Установени са нарушения при отчитането на изборите в Пазарджик
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Кражбата в Лувъра: Властите издирват накитите и извършителите на грабежа Кражбата в Лувъра: Властите издирват накитите и извършителите на грабежа
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Пловдив под прицел: Европрокуратурата влезе в общината заради...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
България е готова да пусне самолета на Путин за евентуална среща с...
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Преди срещата с Путин: Ще успее ли Тръмп да замрази войната в Украйна?
Чете се за: 03:22 мин.
По света
"Триумф на народа" - ВМРО-ДПНЕ с исторически пробив на...
Чете се за: 03:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ