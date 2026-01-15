Веднага след ремонта - нова авария остави Асеновград без вода

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Жители на града са готови на протест, ако проблемът със системното спиране на водата не бъде разрешен

авария асеновград остави половината град без вода
Трети ден екипи на ВиК - Асеновград работят по отстраняването на голямата авария на магистрален водопровод, която остави на сухо хиляди домакинства. По обед инсталацията беше свързана, но след като водата е била пусната, тръбата се е пробила отново.

Жители на града настояват да бъде обявено бедствено положение и заплашват с протести, ако проблемът със системното спиране на водата не бъде решен.

Водоподаването в Асеновград вече е възстановено. Три дни екипи на ВиК дружеството работиха денонощно, за да отстранят аварията от спукан магистрален водопровод, който захранва кварталите във високата част на града. В същото време жители на града са готови на протест, ако проблемът със системното спиране на водата не бъде разрешен.

#без вода #Асеновград #авария

