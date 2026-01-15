Веднага след ремонта - нова авария остави Асеновград без вода

Трети ден екипи на ВиК - Асеновград работят по отстраняването на голямата авария на магистрален водопровод, която остави на сухо хиляди домакинства. По обед инсталацията беше свързана, но след като водата е била пусната, тръбата се е пробила отново.

Жители на града настояват да бъде обявено бедствено положение и заплашват с протести, ако проблемът със системното спиране на водата не бъде решен.

Водоподаването в Асеновград вече е възстановено. Три дни екипи на ВиК дружеството работиха денонощно, за да отстранят аварията от спукан магистрален водопровод, който захранва кварталите във високата част на града. В същото време жители на града са готови на протест, ако проблемът със системното спиране на водата не бъде разрешен.