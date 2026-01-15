Мъж загина след срутване на навес в София, други двама са ранени

Млад мъж загина в София след срутване на навес. Инцидентът е станал на ул. "Суходолска". Сигналът към спешна помощ е подаден в 13.48 ч. Към мястото веднага са изпратени две линейки.

Трима мъже са били затиснати под отломките. Спешният екип е направил пълен обем реанимационни действия на младия мъж. Той е починал в линейката на път към болница.

Още двама работници са пострадали. Единият е на 51 години с травма на кръст и крак, транспортиран е във ВМА. Другият пострадал е мъж на 50 години, първоначално е отказал преглед, но по-късно е бил транспортиран в "Пирогов".

Навесът е рухнал при ремонт на автокъща, уточниха от полицията.

На място вече са пристигнали и следователи.

Снимки: БНТ