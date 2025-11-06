БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Верона ще приеме церемонията по закриване на Милано/Кортина 2026

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Запази

Събитието ще се проведе на 22 февруари.

верона приеме церемонията закриване милано кортина 2026
Снимка: БТА
Слушай новината

Арената във Верона, римски амфитеатър в сърцето на северния италиански град, ще бъде домакин на церемонията по закриването на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо 2026, съобщиха организаторите.

Събитието ще се проведе на 22 февруари. Игрите ще бъдат открити на 6 февруари и са домакини съвместно от град Милано и алпийския курорт Кортина д'Ампецо, като състезанията ще се състоят в голяма част от Северна Италия.

„За първи път в историята олимпийска церемония ще се проведе в обект от световното културно наследство: Арена ди Верона“, каза Джовани Малаго, президент на организационния комитет на Милано-Кортина д'Ампецо 2026, добавяйки, че церемонията ще съчетае „спорт, изкуство и култура в чест на италианската красота“.

Известният италиански танцьор Роберто Боле ще вземе участие, като представянето му ще бъде озаглавено „Красота в действие“.

Арената във Верона често е домакин на концерти на открито.

Обратното броене до началото на Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026 започва

#Милано/Кортина 2026 #Зимни олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
С джипове, кран, заровена цистерна и бидони: Източиха гориво за 1 млн. лв. от тръбопровод на "Лукойл"
2
С джипове, кран, заровена цистерна и бидони: Източиха гориво за 1...
Перничанин откраднал 165 бутилки олио от хипермаркет за две седмици
3
Перничанин откраднал 165 бутилки олио от хипермаркет за две седмици
Общественият съвет за Националната детска болница подава оставка
4
Общественият съвет за Националната детска болница подава оставка
Полша започва нова военна програма - ще обучи над 400 000 през 2026 година
5
Полша започва нова военна програма - ще обучи над 400 000 през 2026...
Спира събирането на боклука от цветните контейнери в 16 района на София
6
Спира събирането на боклука от цветните контейнери в 16 района на...

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
3
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
6
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско

Още от: Други спортове

Две българки станаха вицешампионки на балканското по спортна гимнастика
Две българки станаха вицешампионки на балканското по спортна гимнастика
Лаура Траатс поема националния отбор по художествена гимнастика на Кувейт Лаура Траатс поема националния отбор по художествена гимнастика на Кувейт
Чете се за: 01:00 мин.
Спортни новини 06.11.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 06.11.2025 г., 20:50 ч.
Чепаринов отпадна във втория кръг на Световната купа в Гоа Чепаринов отпадна във втория кръг на Световната купа в Гоа
Чете се за: 02:30 мин.
България с шанс да приеме Евро 2026 по бокс за мъже и жени България с шанс да приеме Евро 2026 по бокс за мъже и жени
Чете се за: 02:15 мин.
Кръстникът на върховете Кръстникът на върховете
Чете се за: 03:40 мин.

Водещи новини

Гонка с мигранти: Кола падна в езерото Вая в Бургас
Гонка с мигранти: Кола падна в езерото Вая в Бургас
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Съдбата на Бюджет 2026: Властта и бизнесът възстановиха диалога си за парите за догодина (ОБЗОР) Съдбата на Бюджет 2026: Властта и бизнесът възстановиха диалога си за парите за догодина (ОБЗОР)
Чете се за: 07:00 мин.
У нас
Дронове над шведския град Гьотеборг - летището спря работа Дронове над шведския град Гьотеборг - летището спря работа
Чете се за: 00:22 мин.
По света
Много иракчани отиват след обещания за пари и жени: Как Русия набира наемници за Украйна? Много иракчани отиват след обещания за пари и жени: Как Русия набира наемници за Украйна?
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Епизод 2 от кризата: Край на събирането на боклука от цветните...
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Служител на ВиК загина в Лясковец, докато отстранява авария
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Вицепрезидентът Илияна Йотова: Този бюджет в евро отдавна е подготвен
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Общественият съвет за Националната детска болница хвърли оставка -...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ