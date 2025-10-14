БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Везенков и Олимпиакос преклониха глава в драма срещу Анадолу Ефес (ВИДЕО)

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:02 мин.
Спорт
Запази

Българският национал бе спрян за едно полувреме, а гърците се предадоха в края срещу турците.

Везенков и Олимпиакос преклониха глава в драма срещу Анадолу Ефес (ВИДЕО)
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Александър Везенков и Олимпиакос пропуснаха да подхванат положителна серия в Евролигата. Българинът и неговите съотборници отстъпиха драматично пред Анадолу Ефес със 78:82 в среща от четвъртия кръг, изиграна в Двореца на мира и дружбата. Селекцията на Йоргрос Барцокас имаше доста предпоставки да измъкне успеха, но финалните акорди бяха на страната на състава на състава на Игор Кокошков, който определено взе по-добрите решения и спря пропадането си от два поредни грешни хода в турнира на богатите.

Както винаги, Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година намери място в стартовата петица и влезе в ролята на познатия лидер през първото полувреме. Българският национал не бе далече от дабъл-дабъл, но защитата на "сините" намериха противодействие срещу него и го оставиха без точка в третата и четвъртата част. Крилото се напусна паркета 12 точки, 7 борби, 1 асистенция и 1 открадната топка за 30 минути, прекарани в игра. При стрелбата си той бе 2/3 от средна дистанция, 0/3 зад дъгата и 8/9 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Гърците имат на сметката си по две победи и две загуби, с колкото са и турците. На 16 октомври (четвъртък) Везенков и компания ще имат визита на Макаби Тел Авив, докато Анадолу домакинства на Панатинайкос ден по-късно.

Размяната на серии попадна под светлините на прожекторите в откриващите минути. Александър Везенков и Тайлър Дорси бяха главните действащи лица в офанзивен план за домакините, докато от другата страна Айзая Кординие и Шейн Ларкин имаха какво да кажат по въпроса. Стрелбата зад арката бе предпочитаното оръжие и за двата отбора, а гостите изкопчиха аванс от 3 точки в края на встъпителния период.

Коул Слайдър често наказваше неориентираната защита на домакините и поведе турците към двуцифрена разлика в хода на следващата десетка. Пробуждането в дефанзивен план, свързано с поемането на отговорност на Тайсън Уорд, Франк Нтиликина и Везенков, запали искрата за гърците, които намериха пътя към обрата и се оттеглиха в съблекалнята при 51:48.

Уорд бе движещата сила за „червено-белите“ на старта на третата част, давайки им възможност да останат на лидерската позиция. Нова доза далечни снаряди на Ларкин и Слайдър, както и солидната игра в защита, вдъхновиха „сините“ за обрат. Все пак Никола Милутинов и Алек Питърс върнаха усещането за лидерство на тима от пирея, а след 30 минути игрово време на светлинното табло бе изписано 67:67.

Драмата се пренесе при откриването на заключителната четвърт, в която безплодните атаки се превърнаха в запазена марка и за двата отбора. Питърс и Уорд даваха глътка въздух на домакините на моменти. Пи Джей Доужър и Кординие върнаха ситуацията, свързана с честа смяна на водачеството, а два точни наказателни удара на Ларкин изведоха отбора от Истанбул с 3 напред във финалните 14 секунди. В ответната атака Везенков не сполучи зад арката и Доужър сложи точка на спора с точен наказателен удар.

Алек Питърс бе над всички за "червено-белите" с 14 точки, включително и с 4 успешни шута зад дъгата. Тайсън Уорд се отчете с 13, 5 борби и 7 асистенции, Тайлър Дорси се разписа с 11 точки.

Коул Слайдър вдъхнови Анадолу с 20 точки и 4 успешни стрелби от далечна дистанция. Шейн Ларкин финишира с 18 и 4 тройки, Ерджан Османи записа 12, Пи Джей Доужър завърши с 12, Айзая Кординие остави на сметката си 10 и 7 борби.

#Евролига 2025/26 #БК Анадолу Ефес #БК Олимпиакос #Александър Везенков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
1
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не участвахме!
2
Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
3
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
4
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Президентът наложи вето върху измененията в Закона за ДАНС
5
Президентът наложи вето върху измененията в Закона за ДАНС
Катастрофа затвори пътя между Симитли и Банско
6
Катастрофа затвори пътя между Симитли и Банско

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
3
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
5
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
6
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си

Още от: Европейски баскетбол

Коди Милър-Макинтайър и Цървена звезда спряха Жалгирис в Евролигата (ВИДЕО)
Коди Милър-Макинтайър и Цървена звезда спряха Жалгирис в Евролигата (ВИДЕО)
Иван Алипиев дебютира за Местре в Италия Иван Алипиев дебютира за Местре в Италия
Чете се за: 01:22 мин.
Борислав Младенов с дабъл-дабъл за Виена Борислав Младенов с дабъл-дабъл за Виена
Чете се за: 00:37 мин.
Везенков отново блесна и поведе Олимпиакос към успеха в големия дуел на Гърция Везенков отново блесна и поведе Олимпиакос към успеха в големия дуел на Гърция
Чете се за: 03:22 мин.
Борислава Христова и Атинайкос с първи верен ход в Гърция Борислава Христова и Атинайкос с първи верен ход в Гърция
Чете се за: 01:32 мин.
Монтана 2003 повали вицешампиона в Адриатическата лига Монтана 2003 повали вицешампиона в Адриатическата лига
Чете се за: 02:40 мин.

Водещи новини

Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не участвахме!
Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не...
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Президентът наложи вето върху измененията в Закона за ДАНС Президентът наложи вето върху измененията в Закона за ДАНС
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Без социални мрежи за деца под 15 години? Без социални мрежи за деца под 15 години?
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Тръмп нарече Мелони "красива", Ердоган я посъветва да откаже цигарите Тръмп нарече Мелони "красива", Ердоган я посъветва да откаже цигарите
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Чете се за: 02:50 мин.
Спорт
"Катаджиите се крият като партизани": Арести в...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Несигурност след еуфорията в Израел и Газа: Бомбардировките...
Чете се за: 04:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ