Везенков и Олимпиакос преклониха глава в драма срещу Анадолу Ефес (ВИДЕО)

Александър Везенков и Олимпиакос пропуснаха да подхванат положителна серия в Евролигата. Българинът и неговите съотборници отстъпиха драматично пред Анадолу Ефес със 78:82 в среща от четвъртия кръг, изиграна в Двореца на мира и дружбата. Селекцията на Йоргрос Барцокас имаше доста предпоставки да измъкне успеха, но финалните акорди бяха на страната на състава на състава на Игор Кокошков, който определено взе по-добрите решения и спря пропадането си от два поредни грешни хода в турнира на богатите.

Както винаги, Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година намери място в стартовата петица и влезе в ролята на познатия лидер през първото полувреме. Българският национал не бе далече от дабъл-дабъл, но защитата на "сините" намериха противодействие срещу него и го оставиха без точка в третата и четвъртата част. Крилото се напусна паркета 12 точки, 7 борби, 1 асистенция и 1 открадната топка за 30 минути, прекарани в игра. При стрелбата си той бе 2/3 от средна дистанция, 0/3 зад дъгата и 8/9 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Гърците имат на сметката си по две победи и две загуби, с колкото са и турците. На 16 октомври (четвъртък) Везенков и компания ще имат визита на Макаби Тел Авив, докато Анадолу домакинства на Панатинайкос ден по-късно.

Размяната на серии попадна под светлините на прожекторите в откриващите минути. Александър Везенков и Тайлър Дорси бяха главните действащи лица в офанзивен план за домакините, докато от другата страна Айзая Кординие и Шейн Ларкин имаха какво да кажат по въпроса. Стрелбата зад арката бе предпочитаното оръжие и за двата отбора, а гостите изкопчиха аванс от 3 точки в края на встъпителния период.

Коул Слайдър често наказваше неориентираната защита на домакините и поведе турците към двуцифрена разлика в хода на следващата десетка. Пробуждането в дефанзивен план, свързано с поемането на отговорност на Тайсън Уорд, Франк Нтиликина и Везенков, запали искрата за гърците, които намериха пътя към обрата и се оттеглиха в съблекалнята при 51:48.

Уорд бе движещата сила за „червено-белите“ на старта на третата част, давайки им възможност да останат на лидерската позиция. Нова доза далечни снаряди на Ларкин и Слайдър, както и солидната игра в защита, вдъхновиха „сините“ за обрат. Все пак Никола Милутинов и Алек Питърс върнаха усещането за лидерство на тима от пирея, а след 30 минути игрово време на светлинното табло бе изписано 67:67.

Драмата се пренесе при откриването на заключителната четвърт, в която безплодните атаки се превърнаха в запазена марка и за двата отбора. Питърс и Уорд даваха глътка въздух на домакините на моменти. Пи Джей Доужър и Кординие върнаха ситуацията, свързана с честа смяна на водачеството, а два точни наказателни удара на Ларкин изведоха отбора от Истанбул с 3 напред във финалните 14 секунди. В ответната атака Везенков не сполучи зад арката и Доужър сложи точка на спора с точен наказателен удар.

Алек Питърс бе над всички за "червено-белите" с 14 точки, включително и с 4 успешни шута зад дъгата. Тайсън Уорд се отчете с 13, 5 борби и 7 асистенции, Тайлър Дорси се разписа с 11 точки.

Коул Слайдър вдъхнови Анадолу с 20 точки и 4 успешни стрелби от далечна дистанция. Шейн Ларкин финишира с 18 и 4 тройки, Ерджан Османи записа 12, Пи Джей Доужър завърши с 12, Айзая Кординие остави на сметката си 10 и 7 борби.