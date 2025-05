Везенков и Олимпиакос си проправиха път до Финалната четворка в Евролигата (ВИДЕО)

Александър Везенков и Олимпиакос си гарантираха място на Финалната четворка в Евролигата. Българинът и неговите съотборници подчиниха Реал Мадрид с 86:84 в четвъртата четвъртфинална среща, изиграна в Movistar Arena. Селекцията на Йоргос Барцокас трябваше да догонва през първото полувреме, но през второто показа своите възможности в офанзивен план и наклони везните в своя полза, особено във финалните акорди, когато удържа състава на Чус Матео.

Olympiacos wins the series 3-1 W in Madrid for the reds pic.twitter.com/VdZhr9v7Vm

Както по традиция, Везенков намери място в стартовата петица и блесна в най-важните моменти. Въпреки че нямаше точка до средата на третата част, именно тогава българският национал влезе в ролята на познатия лидер и допринесе за обрата. Крилото се прибра в съблекалнята с 10 точки, 3 борби, 6 асистенции и 1 открадната топка за минути прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 2/5 от средна дистанция, 1/5 зад дъгата и 3/3 от линията за изпълнение на наказателни удари.

По този начин "червено-белите" затвориха серията с 3:1 победи срещу мадридчани и си осигуриха участие в заключителната фаза от турнира на богатите за четвърти пореден и общо 14-ти път в тяхната история. На полуфиналите в Абу Даби тимът от Пирея ще има за съперник победителя от двойката между Монако и Барселона, като "монегаските" водят с 2:1 успеха към този момент.

Olympiacos is going to the Final Four



See you in Abu Dhabi I #F4GLORY pic.twitter.com/3oU7zifepq