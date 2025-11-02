Везенков се развихри за пореден верен ход на Олимпиакос в Гърция

Александър Везенков стори всичко по силите си Олимпиакос да удължи своята победоносна серия в елита на Гърция. Българинът и неговите съотборници сразиха Ираклис със 103:87 в среща от петия кръг, изиграна в Двореца на мира и дружбата.

Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година започна сред титулярите и се развихри с пълна сила, за да остави "червено-белите" на перфектния път в шампионата на южната ни съседка. Българският национал влезе традиционно в ролята на топреализатор. Крилото се прибра в съблекалнята с 27 точки, 4 борби, 1 асистенция, 1 открадната топка и 1 чадър за 28 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 10/12 от средна дистанция, 1/4 зад арката и 4/5 от линията за изпълнение на наказателни удари.

По този начин селекцията на Йоргос Барцокас продължава с пълен актив от пет победи през новия сезон в първенството. На 9 ноември (неделя) Везенков и компания ще домакинстват на Кардица.

Размяната на серии преобладаваше при откриването на мача, като в края на дебютния период гостите изкопчиха точка актив. Интрига не липсваше и в началото следващата десетка, но домакините взеха мерки, които доведоха до еднолично водачество и това да се приберат в съблекалнята при 50:40.

Отборът от Солун не се предаде и в хода на третата част си припомни какво е да играе отново ролята на лидер в резултата, но тимът от Пирея отговори за 8-точков актив след 30 минути игра. В заключителната четвърт действащият шампион в южната ни съседка допълнително разгърна потенциала си в офанзивен план, за да не позволи нов срив и да откаже своя съперник до финалната сирена.

Донта Хол финишира с 23 точки и 9 борби за участника в Евролигата. Еван Фурние се разписа с 14 точки.