Яник Синер отстрани безпроблемно Бен Шелтън и си уреди зрелищен полуфинал с Джокович в Мелбърн

Световният №1 Яник Синер не остави шансове на осмия поставен Бен Шелтън и се наложи с 6:3, 6:4, 6:4 в 1/4-финалната фаза на Australian Open. Италианският тенор за пореден път демонстрира защо в момента е най-постоянният и завършен тенисист в тура. Той контролираше темпото от първата до последната точка и не позволи на американския си съперник да развие основното си оръжие - мощния сервис.



Още в първия сет Синер наложи ритъм с дълбоки ретури и безупречно движение по корта, което постепенно извади Шелтън от комфортната му зона. Американецът опитваше да компенсира с агресия и бързи точки, но италианецът рядко допускаше грешки и печелеше дългите разигравания.

Super Sinner.



A powerful performance secures the Italian a final four spot at the AO once again pic.twitter.com/XyICgaWLud — #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2026

Във втория и третия сет сценарият се запази – Шелтън показваше проблясъци и борбеност, но Синер неизменно намираше начин да повиши нивото в ключовите моменти. Стабилността от основната линия и прецизната игра при втори сервис на съперника се оказаха решаващи.

След срещата италианецът отдаде заслуженото на съперника си, като подчерта трудността да се играе срещу левичар с толкова мощен начален удар. Синер призна, че е трябвало да разчита повече на инстинкта и позиционирането си, отколкото на чиста сила, особено при ретурите.

"Шелтън сервира изключително силно и с много спин, което прави задачата още по-трудна, особено на бързите кортове в Мелбърн. Трябваше да бъда търпелив и да чакам точния момент“, заяви след победата Синер.

На полуфиналите Яник Синер ще се изправи срещу Новак Джокович – съперничество, което все по-често се определя като новата класика в мъжкия тенис. Италианецът не скри вълнението си от предстоящия мач: