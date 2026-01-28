БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е...
Чете се за: 02:35 мин.
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 04:15 мин.
Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане следващ...
Чете се за: 02:32 мин.
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:02 мин.
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет...
Чете се за: 01:15 мин.
С 13 километра се е "стопила" опашката от...
Чете се за: 04:50 мин.
20% от учениците в Пловдив са болни
Чете се за: 01:15 мин.

Яник Синер отстрани безпроблемно Бен Шелтън и си уреди зрелищен полуфинал с Джокович в Мелбърн

Чете се за: 02:45 мин.
Спорт
Яник Синер продължава безупречното си представяне на Australian Open и след пореден убедителен мач се класира за полуфиналите, където го очаква сблъсък с 10-кратния шампион в турнира Новак Джокович.

Световният №1 Яник Синер не остави шансове на осмия поставен Бен Шелтън и се наложи с 6:3, 6:4, 6:4 в 1/4-финалната фаза на Australian Open. Италианският тенор за пореден път демонстрира защо в момента е най-постоянният и завършен тенисист в тура. Той контролираше темпото от първата до последната точка и не позволи на американския си съперник да развие основното си оръжие - мощния сервис.

Още в първия сет Синер наложи ритъм с дълбоки ретури и безупречно движение по корта, което постепенно извади Шелтън от комфортната му зона. Американецът опитваше да компенсира с агресия и бързи точки, но италианецът рядко допускаше грешки и печелеше дългите разигравания.

Във втория и третия сет сценарият се запази – Шелтън показваше проблясъци и борбеност, но Синер неизменно намираше начин да повиши нивото в ключовите моменти. Стабилността от основната линия и прецизната игра при втори сервис на съперника се оказаха решаващи.

След срещата италианецът отдаде заслуженото на съперника си, като подчерта трудността да се играе срещу левичар с толкова мощен начален удар. Синер призна, че е трябвало да разчита повече на инстинкта и позиционирането си, отколкото на чиста сила, особено при ретурите.

"Шелтън сервира изключително силно и с много спин, което прави задачата още по-трудна, особено на бързите кортове в Мелбърн. Трябваше да бъда търпелив и да чакам точния момент“, заяви след победата Синер.

На полуфиналите Яник Синер ще се изправи срещу Новак Джокович – съперничество, което все по-често се определя като новата класика в мъжкия тенис. Италианецът не скри вълнението си от предстоящия мач:

"Това са двубоите, за които се събуждаш и тренираш всеки ден. Новак е легенда, невероятно е, че все още играе на това ниво. Надявам се да стане голяма битка.“, сподели щастливият лидер в световната ранглиста.

#Australian Open 2026 #Бен Шелтън #Яник Синер #Новак Джокович

