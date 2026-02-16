Ясен Петров: Дойдохме с намерението да вземем точки

Добруджа не успя да добави още един успех на сметката си в Първа лига. Тимът от Добрич сътвори равенство при гостуването си на Ботев Враца след 0:0 в мач от 21-ия кръг. Наставникът Ясен Петров коментира, че новакът в първенството е дошъл с намерението да вземе точки.

"Дойдохме с намерението да вземем точки, но в хода на мача противникът също опита да победи. Стана тактическо надиграване. Двата отбора се нуждаеха от победа. Домакините бяха много амбицирани за три точки, а за нас успехът беше жизнено важен“, започна той.

„Ние прибързвахме, защото ни тежи мястото, на което сме. Двубоят като цяло е успешен за нас. Радвам се, че стояхме добре в дефанзивен план. Допуснахме някои неточности, а в офанзивен план не бяхме ефикасни пред гола. Не успяхме да отправим удар във вратата. Точката беше справедлива и за двата отбора“, допълни опитният специалист.

„Ние можем да се справяме по-добре у дома и вкъщи. Заедно сме от кратко време. Ще има хубави и лоши моменти, но отборът показва добро лице и характер“, каза Петров.