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Юношата на Балкан Цветомир Миков ще играе за Черно море Тича

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Спорт
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Той е третото ново попълнение в отбора за новия сезон в НБЛ.

Юношата на Балкан Цветомир Миков ще играе за Черно море Тича
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Черно море Тича привлече Цветомир Миков, потвърдиха от агенцията на играча.

Гардът е юноша на Балкан. С мъжкия тим през миналия сезон става шампион в НБЛ. Със “зелените” има общо 12 мача в мъжкия елит през 2025/2026, в които записва средно по 3.1 точки.

С втория тим на Балкан играе в ББЛ А група. Освен това, трупа опит и с юношеската формация на ботевградчани.

Това е третото ново попълнение на Черно море Тича за 2026/2027. До този момент “моряците” привлякоха Андрей Иванов и Зейн Ноулс.


#Цветомир Миков #БК Черно Море (Тича)

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