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За 19-ти път раздадоха нагладите за принос в науката "Питагор" (СНИМКИ)

Дарина Ангелова, стажант-репортер от Дарина Ангелова, стажант-репортер
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Проф. Ивайло Търнев е носителят на голямата награда за цялостен научен принос

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Годишните национални награди за принос в науката "Питагор" връчи тази вечер Просветното министерство. За 18-та поредна година конкурсът отличава утвърдени и млади учени в различни области. . В тазгодишното издание на конкурса са кандидатствали 57 учени в осем категории.

На официална церемония тази вечeр бяха връчени годишните награди "Питагор". Носител на голямата награда за цялостен научен принос стана професор Ивайло Търнев. Отличието му беше връчено от премиера Румен Радев.

проф. д-р Ивайло Л. Търнев, д.м., носител на Голямата награда "Питагор" за цялостен научен принос: "Голямата награда Питагор е най-високото национално отличие за един български учен. Означава признание за едно смислено и достойно професионален път, който извървяхме - така че съм удолетворен от тази награда, която нещата които сме постигнали са значими за цялата страна."

Правителството ще увеличи средствата за наука в бюджета за следващата година, заяви премиерът по време на церемонията.

Румен Радев, министър-председател: "Колкото и да е трудно, ние ще повишим в бюджета за 2027 г. средствата за научна инфраструктура и научна дейност. От 35 милиона тази година на 62 милиона за следващата година. И това не е достатъчно, но това е важна стъпка, това е ясна заявка на държавата, че ние ще продължим да подкрепяме всички вас."

Генералният директор на БНТ Милена Милотинова връчи наградата на победителя в категория Комуникатор на науката - професор Радостина Александрова. Генералният директор допълни още, че БНТ често първа показва научите открития.

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: "Част от обществената мисия на БНТ е да показва науката, научните открития, хората, които стоят зад научните открития, да осветлява и проблемите, които стоят пред науката. Ние го правим в серия репортажи и в новините, и в нашите предавания. БНТ е част от Международна мрежа от обществени телевизионни оператори, и когато има големи научни открития, ние захранваме и останалите обществени телевизии в Европа с репортажи за тези научни открития."

проф. д-р Георги Вълчев, министър на образованието и науката: "Министерството на образованието и науката се опитва тези хора да бъдат в обективите, във фокуса на общественото внимание, тъй като ние най-много се нуждаем от обществената подкрепа, когато става дума за средства, когато става дума за приоритети. Хората на науката, образованието, би трябвало да се гордее точно с такъв тип хора."

Премиерът акцентира и върху усилията на държавата да насърчава инвестициите във високотехнологични сектори

Румен Радев, министър- председател:"Вчера подписахме, приехме с решение на Министерския съвет меморандум за сътрудничество между държавата и "Ендуросат". И така, обединявайки образование, наука и бизнес, ние превръщаме България във все по-атрактивно място за инвестиции."

С годините годишните награди "Питагор" са се утвърдили като едни от най-престижните отличия за постижения в областта на научните изследвания.

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

#проф. Ивайло Търнев #награди "Питагор" #Румен Радев, #раздаване #Милена Милотинова

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