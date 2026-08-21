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Задържаха двама души за телефонни измами за над 7000 евро в Бургаско

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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схеми телефонните измами броят расте
Снимка: илюстративна
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Двама мъже на 23 и 25 години са задържани за две телефонни измами за общо 7250 евро в Бургаско.

По данни на разследващите двамата са взели 4400 евро от 78-годишна жена от село Порой в началото на месеца. Жената била заблудена по познатата схема, че неин близък се нуждае от пари за спешна операция.

Полицията е установила, че същите мъже са съпричастни и към друга телефонна измама, извършена през юли. Тогава 79-годишен мъж от село Трояново, община Камено, предал 2850 евро по сходна схема.

От полицията посочват, че двамата задържани са криминално проявени и осъждани. Те са направили пълни самопризнания.

#телефонни измами #задържани телефонни измамници #Бургаско

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