Задържаха двама души за телефонни измами за над 7000 евро в Бургаско

Двама мъже на 23 и 25 години са задържани за две телефонни измами за общо 7250 евро в Бургаско.

По данни на разследващите двамата са взели 4400 евро от 78-годишна жена от село Порой в началото на месеца. Жената била заблудена по познатата схема, че неин близък се нуждае от пари за спешна операция.

Полицията е установила, че същите мъже са съпричастни и към друга телефонна измама, извършена през юли. Тогава 79-годишен мъж от село Трояново, община Камено, предал 2850 евро по сходна схема.

От полицията посочват, че двамата задържани са криминално проявени и осъждани. Те са направили пълни самопризнания.