Залогът "Ел Менчо" – какво ще последва след убийството на наркобоса?

Мексико обеща безопасност на Световното първенство по футбол след вълната от безредици, които обхванаха страната след убийството на наркобоса "Ел Менчо". Президентът Клаудия Шейнбаум увери, че няма опасност за футболните фенове, които ще гледат мачовете в страната. Ще облекчи ли убийството на картелния бос натиска от Вашингтон или ще разпали ново насилие? Екип на испанската обществена телевизия потърси отговори в Халиско - щата, в който беше заловен "Ел Менчо".

Жителите в Сапопан в щата Халиско са добре запознати с дейността на картелите и добре знаят какво означава да живеят с тях. След убийството на "Ел Менчо" градът постепенно се връща към нормалния си ритъм. Но все още има следи от безредиците, които избухнаха след убийството на наркобоса.

- Ние в Мексико знаем как действат картелите. Сега може да има сблъсъци за територии.

От два дни определяният като един от най-бруталните наркокартели "Халиско нуева хенерасион" е без лидер. Наркобосът Ел Менчо беше прострелян смъртоносно при операция на мексиканската армия. Почина в хеликоптер, при транспортирането му за град Мексико. Последва отговорът на картела – с палене на коли, на магазини и банки и блокиране на 250 пътя в 20 щата. Членове на "Халиско нуева хенерасион" убиха 25 членове на Националната гвардия.

- Градът изглеждаше като призрачен.

Картелът е създаден през 2009 г. и бързо успява да спечели влияние и територии. Приписват му се около 75 хиляди убийства. Смятан е за един от основните доставчици на фентанил в Съединените щати. За главата на боса Вашингтон беше обявил награда от 15 милиона долара. Мексикански източници твърдят, че Съединените щати са помогнали при операцията на мексиканската армия с разузнавателна информация.

Мексиканският президент Клаудия Шейнбаум загърби политиката на примирие с картелите, която предшествениците ѝ следваха. С убийството на "Ел Менчо" Вашингтон беше умилостивен.

Майк Виджил, бивш директор на "Международни операции" в Службата за борба с наркотици, САЩ: "Операцията е показателна - че мощните картели в Латинска Америка вече не могат да действат безнаказано."

снимки: БТА

Но в Сапопан не вярват, че с обезглавяването на картела, скоро ще настъпи спокойствие.

- Много се страхуваме, не знаем какво може да се случи.

Картелите обикновено не атакуват туристи. Също не е практика войните между картелите да се водят в известните туристически зони. Дипломатическите служби, обаче, призовават пътуващите до Мексико да следят постоянно актуалната обстановка в страната.