Започна обезопасяване на парк "Врана", съобщи областният управител на София

Започнахме реални действия по обезопасяване на парк "Врана", съобщи областният управител на София Стефан Арсов в профила си във Фейсбук.

Той поясни, че след повече от два месеца чакане за разрешителни от Столичната община – в условията на извънредност и необходимост от незабавни мерки – вече се извършва кастрене и премахване на опасните дървета.

Паркът е в занемарено и рисково състояние – десетки изсъхнали и нестабилни дървета, нарушена растителност и обширен терен, който изисква системна грижа. Това е първата и най-важна стъпка – да осигурим безопасността на пространството, преди да го отворим отново за хората, пише Арсов и допълва, че София "заслужава парк, който е сигурен, жив и достъпен за всички".