БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил...
Чете се за: 05:10 мин.
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов...
Чете се за: 02:10 мин.
Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради...
Чете се за: 01:00 мин.
Втори ден без кворум в парламента
Чете се за: 00:40 мин.
Президентът: Оставам солидарен със служителите - ще...
Чете се за: 01:40 мин.
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Чете се за: 04:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Започна обезопасяване на парк "Врана", съобщи областният управител на София

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Запази
Започна обезопасяване на парк "Врана", съобщи областният управител на София
Слушай новината

Започнахме реални действия по обезопасяване на парк "Врана", съобщи областният управител на София Стефан Арсов в профила си във Фейсбук.

Той поясни, че след повече от два месеца чакане за разрешителни от Столичната община – в условията на извънредност и необходимост от незабавни мерки – вече се извършва кастрене и премахване на опасните дървета.

Паркът е в занемарено и рисково състояние – десетки изсъхнали и нестабилни дървета, нарушена растителност и обширен терен, който изисква системна грижа. Това е първата и най-важна стъпка – да осигурим безопасността на пространството, преди да го отворим отново за хората, пише Арсов и допълва, че София "заслужава парк, който е сигурен, жив и достъпен за всички".

#парк "Врана" #Областна управа

Последвайте ни

ТОП 24

Взривове са предшествали пожара в "Стомана Индъстри" в Перник?
1
Взривове са предшествали пожара в "Стомана Индъстри" в...
Заваля по Южното Черноморие, в следващите часове предупреждават за опасни количества дъжд
2
Заваля по Южното Черноморие, в следващите часове предупреждават за...
"Да, България“ сезира вътрешния министър, прокуратурата и КПК за купуване на гласове в Пазарджик
3
"Да, България“ сезира вътрешния министър, прокуратурата...
Активираха системата BG Alert в Елените и Свети Влас
4
Активираха системата BG Alert в Елените и Свети Влас
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
5
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
За 1,4 млн. лева съдят държавата близките на загиналия багерист при потопа в Елените
6
За 1,4 млн. лева съдят държавата близките на загиналия багерист при...

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...

Още от: Регионални

Няма замърсяване на въздуха след пожара в "Стомана Индъстри" - Перник
Няма замърсяване на въздуха след пожара в "Стомана Индъстри" - Перник
Задържаха иманяри и иззеха над 1000 предмета с вид на антични Задържаха иманяри и иззеха над 1000 предмета с вид на антични
Чете се за: 01:30 мин.
Пътник е в болница след катастрофа между два трамвая (СНИМКИ) Пътник е в болница след катастрофа между два трамвая (СНИМКИ)
Чете се за: 00:32 мин.
Дете е с опасност за живота след токов удар, покатерило се на електрически стълб в голямото междучасие Дете е с опасност за живота след токов удар, покатерило се на електрически стълб в голямото междучасие
Чете се за: 01:07 мин.
Само за седмица във Варна - 160 нарушения с електрически тротинетки Само за седмица във Варна - 160 нарушения с електрически тротинетки
Чете се за: 01:05 мин.
Момичета се биха пред двора на училище и на метри от районното в Казанлък Момичета се биха пред двора на училище и на метри от районното в Казанлък
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил държавата с над 30 млн. лв.
Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил държавата с...
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
Дете е с опасност за живота след токов удар, покатерило се на електрически стълб в голямото междучасие Дете е с опасност за живота след токов удар, покатерило се на електрически стълб в голямото междучасие
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Единодушно: ВСС отхвърли предложението за тълкуване на текстове, свързани с т.нар. "трима големи" Единодушно: ВСС отхвърли предложението за тълкуване на текстове, свързани с т.нар. "трима големи"
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов капитулира пред Пеевски и предава властта Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов капитулира пред Пеевски и предава властта
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Пеевски: Готови сме да споделим отговорността, Радев днес да подаде...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Правителството на Себастиан Льокорню оцеля и след втория вот на...
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Пътник е в болница след катастрофа между два трамвая (СНИМКИ)
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
"Ангели на пътя": Докога ще търпим?
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ