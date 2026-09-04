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Започват разговори за възстановяване на директната въздушна линия София - Доха

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Проведоха се първите разговори за възстановяване на директната въздушна линия София - Доха, съобщиха от министерството на транспорта и съобщенията.

Заместник-министърът на транспорта и съобщенията Христина Велинова проведе онлайн среща с представители на Qatar Airways.

Заместник-министър Велинова изрази съжаление от прекратяването на директната въздушна линия на 28 февруари 2026 г. Подчертано беше, че през годините линията е имала стратегическо значение за въздушната свързаност на България.

Директните полети до Доха осигуряват на българските граждани и бизнеса достъп до широката мрежа на Qatar Airways и удобни връзки с редица дестинации в Азия, Близкия изток, Африка и Австралия.

Посочено беше също, че през последните години Катар се утвърждава като все по-предпочитана туристическа дестинация сред българските граждани, което създава допълнителен потенциал за развитие на пътникопотока между двете държави.

„За България възстановяването на директната връзка София–Доха е важно не само от гледна точка на въздушната свързаност. Линията има значение за развитието на туризма, бизнеса и двустранните икономически отношения. Затова сме готови на активен диалог и да обсъдим конкретните стъпки, с които българската страна може да подпомогне процеса“, заяви Христина Велинова.

Представителите на Qatar Airways посочиха, че решението за преустановяване на полетите до София е обусловено както от сложната ситуация в региона, така и от редица оперативни фактори.

От авиокомпанията заявиха готовност да извършат необходимите анализи и да проучат възможностите за възобновяване на линията София - Доха.

Двете страни се договориха диалогът да продължи през идните месеци, когато ще се проведе следваща среща, на която да бъдат обсъдени резултатите от направените анализи и възможните последващи стъпки.

Заместник-министър Велинова подчерта готовността на Министерството на транспорта и съобщенията и българските авиационни власти да съдействат за намирането на практически решения за възстановяване на полетите.

#София - Доха #разговорите #възстановяване на полетите #Катар Еъруейз #Министерство на транспорта

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