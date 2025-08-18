БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Заради разширяването на мина: Местят 113-годишна църква на три километра

Емилия Запартова
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Шведски арктически град става сцена на необичаен спектакъл тези дни. Властите местят 113-годишна църква, за да отворят място за производство на желязна руда.

Мината е най-голямата в света и се разширява. За тази цел центърът на град Кируна се мести на по-безопасно място заради слягането на земята.

Част от проекта е и местенето на червената дървена църква, застрашена от срутване. Лутеранският храм беше леко изместен преди окончателното му преместване на три километра утре и вдругиден.

Църквата ще бъде транспортирана с камиони след едногодишна подготвителна работа. Постройката тежи 672 тона и е висока 40 метра. Целият проект по местенето на центъра на града е планиран да бъде завършен до 2035-та година.

#Кируна #Швеция #църква

