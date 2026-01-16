Здравето на бъдещето: Как изкуственият интелект прави революция

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тоня Димитрова
Всичко от автора
Чете се за: 08:25 мин.
По света
здравето бъдещето изкуственият интелект прави революция
Представете си свят, в който няма хора в неравностойно положение, симптомите на болестите още не са се появили, а вече сме предприели мерки. Такъв свят без опашки пред кабинетите в поликлиники и болници изглежда като фантастика, но в действителност е много близо. Израел е лидер в интеграцията на изкуствения интелект в здравната система.

Именно там за първи път изкуствен интелект спасява човешки живот, там създават и дигитален близнак на пациента, който прогнозира бъдещи заболявания.

Представители на израелското здравеопазване представиха възможностите на новите технологии и у нас. Тоня Димитрова разговаря с Йоел Бен-Ор - директор "Цифрово здравеопазване" към израелското здравно министерство.

- Израел е първата страна в света, която започна да интегрира изкуствения интелект в здравната система, първата страна в света, която спаси живот на пациент благодарение на технологиите с изкуствен интелект. До каква степен тези технологии са интегрирани във вашата здравна система?

Йоел Бен-Ор, директор "Цифрово здравеопазване" към израелското здравно министерство: Съществуват много примери за това, започвайки с радиологичната образна диагностика. Но днес, през последните две или три години, става много по-широко разпространено благодарение на изкуствения интелект. Голяма част от продуктите все още са в пилотна фаза. Но вече виждате много широко внедряване в здравните услуги.

- Можете ли да ни дадете конкретни примери?

Йоел Бен-Ор: Споменахте за спасяването на животи. Мисля, че примерът, който споменахте, е за компания, която може да анализира компютърна томография и да покаже дали има инсулт без време за изчакване. Знаете, че при инсулт времето е най-важното нещо. Вече не е нужно да чакате някой да разчете компютърната томография, има алгоритъм, който ви казва, че този пациент е получил инсулт. Това е нещо, което наистина спасява животи.

Мисля, че това са първите случаи на използване при образна диагностика, но в момента можете да видите наистина широко разпространено приложение и в първичната медицинска помощ. Една от най-големите здравни организации в Израел, покрива около 50% от населението. Те сканират всички медицински досиета всеки ден и сравняват личното всяко едно от тях с досиетата на пациенти в сходно здравно състояние, съпоставят с най-модерните клинични насоки и предупреждават лекаря. Изпращат му съобщение, в което казват, че пациентът е добре да направи даден тест или преглед. Какво се случи през последните няколко седмици? Те не само предупреждават лекарите. Те също така изпращат сигнали на пациентите и им казват, че трябва да направят дадено изследване. Това е пример, който нагледно показва промяната в начина, по който се предоставя първичната медицинска помощ в Израел.

- Намаляването на времето за изчакване на медицинските грижи, улесняване потока от информация. Това ли е непосредственият ефект, който се вижда в здравната система?

Йоел Бен-Ор: На първо място, мисля, че се подобри качеството на услугите. Не можете да очаквате всеки лекар да е добре запознат с всяко клинично ръководство, публикувано вчера, с всяко публикувано изследване. Очевидно е, че единственият начин е да се обърнете към специалист, но средностатистическият лекар не може да работи с всички данни от всички изследвания и ако има някакъв асистент с изкуствен интелект, който да го насочва и да му казва коя е най-добрата практика за този конкретен случай, това представлява огромно подобрение на качеството на услугата.

Следващата промяна е да станем по-ефективни, защото знаете, че имаме голям недостиг на работна сила. Изкуственият интелект намалява и тежестта на документацията, многото бюрокрация. Това също е голяма промяна.

- Въпреки това, доверяваме на изкуствения интелект най-ценното нещо което имаме - нашето здраве и нашият живот, колко надеждни са тези технологии? Необходима ли е втора стъпка на проверка от страна на човек?

Йоел Бен-Ор: Наистина зависи от това какъв е начинът на употреба. Очевидно е, че трябва да имате предвидени предпазни мерки в много случаи, все още трябва да имате човек в цикъла като втори проверяващ. Ако искаме да бъдем по-ефективни, трябва да контролираме риска, знаете, че здравната система знае как се управлява риска. Това е, което здравната система прави през цялото време и ние се нуждаем от конкретно управление на риска в здравната организация с изкуствен интелект. Тези регулации са в процес на разработване. В крайна сметка това ще се случи - ще имаме агент с изкуствен интелект, който ще изпълнява всякакви задачи, а ние ще трябва да съблюдаваме за рисковете.

- Когато говорим за изкуствен интелект, винаги възниква въпросът за сигурността на данните, сигурността на поверителността. Какви са рисковете?

Йоел Бен-Ор: Всеки път, когато се докосвате до данни има риск за поверителността, но трябва да се защитите, да управлявате този риск. Това не е нещо, което здравните организации или правителствата не могат да управляват, трябва да разберете къде са рисковете и да ги управлявате и мисля, че няма проблем да се изградят правилните предпазни мерки за поверителност. Рисковете са по-високи, но въздействието също е по-високо. Така че наистина трябва да се изгради защита за поверителност и киберсигурност. Има много предизвикателства, но това не е ядрена физика, трябва просто да се изгради правилно. Просто го направете още от самото начало, когато започвате да изграждате нов проект.

- Какъв вид продукт е приложим за нашата здравна система в момента, който можем да внедрим и интегрираме в нашето здравеопазване?

Йоел Бен-Ор: Има една компания, която извършва ехографски изследвания и дава възможност с изкуствен интелект да се изследва дали има някакъв проблем със сърцето ви. Това наистина прави системата много по-ефективна, защото има много по-малък натиск върху това да направите изследването при кардиолог, можете да го направите при друг доктор и само, ако има проблем, отивате при специалист. Това е само един пример. Има много решения по-малко обучени екипи за медицински грижи, да извършат преглед и ако има проблем, да се обърнете към специалист. Това прави списъка с чакащи пациенти много по-малък и помага на лекарите да предоставят по-добри грижи.

