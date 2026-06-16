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Жена, блъсната от електрическа тротинетка в Бургас е с опасност за живота

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Чете се за: 01:17 мин.
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Снимка: БТА
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26-годишна жена пострада тежко, след като беше блъсната от електрическа тротинетка в Бургас. Инцидентът е станал в понеделник сутринта в района на автобусна спирка на ул. „Чаталджа“.

Жената е навлязла във велоалеята, където е била ударена от електрическа тротинетка, управлявана от 45-годишен мъж. Пострадалата е откарана в болница от екип на Спешна помощ. Към момента състоянието ѝ е стабилно. От полицията са засилили контрола върху шофьорите на електрически тротинетки и велосипеди от началото на летния сезон, като за по-малко от седмица са установени над 100 нарушения – рекорден брой за областта.

Гл. инсп. Ивайло Инджов, нач. „Охранителна полиция” към първо РПУ-Бургас: „Водачът е тестван за алкохол и за наркотици, като пробата е отрицателна. От около 30 дни на територията на Областната дирекция в Бургас ежедневно екипи на Охранителна полиция работят по линия на водачи на електрически превозни средства и велосипеди. Нарушенията се управляват рисково, високо, без обезопасителни средства за водачите в случая каска.”

#блъсната #Електрическа тротинетка #Бургас #опасност за живота #жена

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