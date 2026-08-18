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Женският баскетболен Берое привлече национал на Сърбия

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29-годишният гард за последно е играла за Цървена звезда.

ЖБК Берое
Снимка: БТА
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Националката на Сърбия Александра Катанич подписа договор с женския баскетболен отбор на Берое, съобщиха от клуба.

29-годишният гард за последно е играла за сръбския гранд Цървена звезда. Катанич започва кариерата си именно в Белград, където преминава през всички детско-юношески формации на клуба, преди да стигне до женския отбор.

През 2019 г. тя подписва с черногорския Будучност, а година по-късно преминава в испанския Патерна. След това се завръща в Цървена звезда. През сезон 2023/2024 играе за турския Орманспор, след което отново облича екипа на сръбския клуб.

С Цървена звезда Катанич натрупва опит в мачове от европейските клубни турнири Евролигата и Еврокъп.

Гардът е преминала през всички възрастови национални отбори на Сърбия, а впоследствие става част и от женския национален тим. През 2024 г. тя е сред 12-те баскетболистки, избрани за участие в Олимпийските игри в Париж. Сръбският национален отбор завършва на шесто място в турнира.

Александра Катанич е четвърто чуждестранно попълнение на Берое след французойката Анджелина Тюрмел и американките Натали Куковски и Бри Гънелс.

#Александра Катанич #ЖБК Берое Стара Загора

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