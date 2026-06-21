Жереми Доку е готов да напусне лагера на Белгия по време на Мондиала заради раждането на първото си дете

Подготовката на Белгия за следващия мач на световното първенство бе засенчена от дискусиите около една лична тема – възможността Жереми Доку да напусне временно лагера на националния отбор, за да присъства на раждането на първото си дете.

Крилото на белгийците е заявил категорично, че при настъпване на важния семеен момент ще отпътува, независимо че турнирът е в разгара си. Решението му предизвика разнопосочни реакции във футболните среди и медиите.

Полемиката се разгоря след публикация на журналист от френското издание ЧL'Equipe“, в която Доку бе подложен на критики за намерението си да напусне отбора по време на Мондиала. Последва сериозна обществена реакция в защита на футболиста, а авторът на материала впоследствие поднесе извинение, заявявайки, че думите му са били погрешно разбрани.

Самият Доку остава непреклонен в позицията си и е убеден, че приоритетите му са правилно подредени.

Така белгийският национал е готов да направи кратка пауза от участието си на световното първенство, ако раждането на детето му съвпадне с ангажиментите на отбора по време на турнира. Решението му бе посрещнато с подкрепа от голяма част от футболната общественост, която постави семейните ценности над спортните резултати.