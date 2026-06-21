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Жереми Доку е готов да напусне лагера на Белгия по време на Мондиала заради раждането на първото си дете

Мариан Николов от Мариан Николов
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Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
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Крилото на „червените дяволи“ постави семейството на първо място, а решението му предизвика широк обществен дебат

Жереми Доку е готов да напусне лагера на Белгия по време на Мондиала заради раждането на първото си дете
Снимка: AP Photo
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Подготовката на Белгия за следващия мач на световното първенство бе засенчена от дискусиите около една лична тема – възможността Жереми Доку да напусне временно лагера на националния отбор, за да присъства на раждането на първото си дете.

Крилото на белгийците е заявил категорично, че при настъпване на важния семеен момент ще отпътува, независимо че турнирът е в разгара си. Решението му предизвика разнопосочни реакции във футболните среди и медиите.

Полемиката се разгоря след публикация на журналист от френското издание ЧL'Equipe“, в която Доку бе подложен на критики за намерението си да напусне отбора по време на Мондиала. Последва сериозна обществена реакция в защита на футболиста, а авторът на материала впоследствие поднесе извинение, заявявайки, че думите му са били погрешно разбрани.

Самият Доку остава непреклонен в позицията си и е убеден, че приоритетите му са правилно подредени.

Така белгийският национал е готов да направи кратка пауза от участието си на световното първенство, ако раждането на детето му съвпадне с ангажиментите на отбора по време на турнира. Решението му бе посрещнато с подкрепа от голяма част от футболната общественост, която постави семейните ценности над спортните резултати.

#Жереми Доку #Национален отбор на Белгия по футбол за мъже #Мондиал 2026

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