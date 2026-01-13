БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Португалският защитник стартира своя втори период в състава на испанците.

Жоао Кансело обратно в Барселона
Слушай новината

Барселона подсили своите редици с ново попълнение. Екипът на испанците отново ще носи Жоао Кансело, обявиха днес официално от клуба. Португалецът и „балугранас“ си стиснаха ръцете за остатъка от настоящия сезон. Защитникът ще се подвизава в състава на „лос кулес“ под наем, тъй като бе преотстъпен от Ал-Хилал.

Преди това той прекара една година в Барселона, след като се присъедини под наем от Манчестър Сити през 2023 г., като участва в 32 мача от Ла Лига. Трикратният победител във Висшата лига се присъедини към Ал-Хилал през август 2024 г.

ФК Барселона и Ал-Хилал Саудитска Арабия постигнаха споразумение за наема на португалския защитник до края на сезона. Той ще носи фланелката с номер две“, съобщи Барселона в изявление.

Две контузии на подколянното сухожилие отстраниха Кансело от игра повече от два месеца миналата година, но той се завърна навреме за Световното клубно първенство, където изигра ключова роля с асистенция, когато Ал-Хилал елиминира Манчестър Сити с 4:3 на осминафиналите.

Кансело, част от португалския национален отбор, спечелил Лигата на нациите през сезон 2018-19, вкара два гола и направи две асистенции в успешната кампания на Португалия за класиране за „тазгодишното Световно първенство в САЩ, Мексико и Канада.

Лидерът в Ла Лига Барселона гостува на Расинг в мач за Купата на краля в четвъртък.

