Жребият за ФА Къп отреди третодивизионен съперник на Арсенал, Манчестър Сити гостува на Нюкасъл, а Лийдс на Илия Груев приема Норич

Лийдс приема Норич в опит да достигне до четвъртфиналите на ФА Къп за пръв път от 2003 година.
Жребият за петия кръг на Купата на Футболната асоциация на Англия отреди няколко сблъсъка между отбори от Висшата лига, но и далеч по-неравнопоставени двубои като този между третодивизионния Мансфийлд Таун и Арсенал.
„Артилеристите“ ще гостуват в малкото градче в Нотингамшър в уикенда на 7-8 март, целейки да продължат борбата си в четири различни надпревари.
Тимът на Микел Артета вече осигури участието си във финала на Купата на лигата, продължава напред в осминафиналите на Шампионската лига след 8 победи от също толкова мачове в основната фаза и е първи в класирането във Висшата лига, макар вече да е с преднина от само 4 точки пред втория Манчестър Сити.
Жребият отреди на „гражданите“ далеч по-трудно гостуване - на „Сейнт Джеймсис Парк“ срещу Нюкасъл. През миналия месец Сити победи веднъж „свраките“ на техния терен в първия мач от полуфиналите за Купата на лигата, но тук няма да има реванш в Манчестър.
Лийдс на Илия Груев приема Норич в опит да достигне четвъртфиналите на ФА Къп за пръв път от 2003 година. Отборът на Груев е воден от бившия мениджър на „канарчетата“ Даниел Фарке, който е непобеден в шестте си мача срещу стария си отбор.
Ливърпул гостува на Уулвърхямптън на стадион „Молиню“ във втория сблъсък, противопоставящ два отбора от елитното ниво на английския футбол.
Челси приема Рексъм, който е собственост на холивудския актьор Райън Рейнолдс и Роб Макелени, и за пръв път играе в тази фаза от 29 години насам.