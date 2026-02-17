Жребият за ФА Къп отреди третодивизионен съперник на Арсенал, Манчестър Сити гостува на Нюкасъл, а Лийдс на Илия Груев приема Норич

Жребият за петия кръг на Купата на Футболната асоциация на Англия отреди няколко сблъсъка между отбори от Висшата лига, но и далеч по-неравнопоставени двубои като този между третодивизионния Мансфийлд Таун и Арсенал.

„Артилеристите“ ще гостуват в малкото градче в Нотингамшър в уикенда на 7-8 март, целейки да продължат борбата си в четири различни надпревари.

Тимът на Микел Артета вече осигури участието си във финала на Купата на лигата, продължава напред в осминафиналите на Шампионската лига след 8 победи от също толкова мачове в основната фаза и е първи в класирането във Висшата лига, макар вече да е с преднина от само 4 точки пред втория Манчестър Сити.

Жребият отреди на „гражданите“ далеч по-трудно гостуване - на „Сейнт Джеймсис Парк“ срещу Нюкасъл. През миналия месец Сити победи веднъж „свраките“ на техния терен в първия мач от полуфиналите за Купата на лигата, но тук няма да има реванш в Манчестър.

Лийдс на Илия Груев приема Норич в опит да достигне четвъртфиналите на ФА Къп за пръв път от 2003 година. Отборът на Груев е воден от бившия мениджър на „канарчетата“ Даниел Фарке, който е непобеден в шестте си мача срещу стария си отбор.

Ливърпул гостува на Уулвърхямптън на стадион „Молиню“ във втория сблъсък, противопоставящ два отбора от елитното ниво на английския футбол.

Челси приема Рексъм, който е собственост на холивудския актьор Райън Рейнолдс и Роб Макелени, и за пръв път играе в тази фаза от 29 години насам.