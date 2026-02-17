БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Учител от плевенско село е задържан за педофилия
Кметът на Бистрица за палежа: Къщата беше задимена, може...
Разчистен е голям участък с паднала скална маса, която...
Жребият за ФА Къп отреди третодивизионен съперник на Арсенал, Манчестър Сити гостува на Нюкасъл, а Лийдс на Илия Груев приема Норич

Спорт
Лийдс приема Норич в опит да достигне до четвъртфиналите на ФА Къп за пръв път от 2003 година.

Арсенал
Жребият за петия кръг на Купата на Футболната асоциация на Англия отреди няколко сблъсъка между отбори от Висшата лига, но и далеч по-неравнопоставени двубои като този между третодивизионния Мансфийлд Таун и Арсенал.

„Артилеристите“ ще гостуват в малкото градче в Нотингамшър в уикенда на 7-8 март, целейки да продължат борбата си в четири различни надпревари.

Тимът на Микел Артета вече осигури участието си във финала на Купата на лигата, продължава напред в осминафиналите на Шампионската лига след 8 победи от също толкова мачове в основната фаза и е първи в класирането във Висшата лига, макар вече да е с преднина от само 4 точки пред втория Манчестър Сити.

Жребият отреди на „гражданите“ далеч по-трудно гостуване - на „Сейнт Джеймсис Парк“ срещу Нюкасъл. През миналия месец Сити победи веднъж „свраките“ на техния терен в първия мач от полуфиналите за Купата на лигата, но тук няма да има реванш в Манчестър.

Лийдс на Илия Груев приема Норич в опит да достигне четвъртфиналите на ФА Къп за пръв път от 2003 година. Отборът на Груев е воден от бившия мениджър на „канарчетата“ Даниел Фарке, който е непобеден в шестте си мача срещу стария си отбор.

Ливърпул гостува на Уулвърхямптън на стадион „Молиню“ във втория сблъсък, противопоставящ два отбора от елитното ниво на английския футбол.

Челси приема Рексъм, който е собственост на холивудския актьор Райън Рейнолдс и Роб Макелени, и за пръв път играе в тази фаза от 29 години насам.

#ФА Къп 2025/2026

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се имот на Калушев
Случаят "Петрохан": БНТ се сдоби с показанията на бащата на Валери Андреев
Повече от 4 часа претърсваха имот на Ивайло Калушев в село Българи
МВР: Намерените в хижа "Петрохан" гилзи и куршуми не са били изстреляни от огнестрелно оръжие
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от 5 януари
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил кемпера на Ивайло Калушев край връх Околчица
Лече се справи с Каляри в Серия А
Лече се справи с Каляри в Серия А
Брентфорд отстрани Макълсфийлд във ФА Къп
Георги Миланов и Динамо Букурещ обратно към победите в Румъния
Равенство за Борислав Рупанов и Гурник Забже в Полша
Жирона удължи страданията на Барселона
Дортмунд без Шлотербек и Зюле срещу Аталанта в Шампионската лига
Президентът Йотова ще приеме утре кандидата за служебен премиер Андрей Гюров
Президентът Йотова ще приеме утре кандидата за служебен премиер...
Учител от плевенско село е задържан за педофилия
Разчистен е голям участък с паднала скална маса, която блокираше изцяло пътя Велинград-Сърница
Очаква ли се днес в Шумен отново да има вода?
Кметът на Бистрица за палежа: Къщата беше задимена, може да се...
Код жълто и код оранжево за дъжд, сняг и силен вятър днес
Делото "Сияна": Очаква се днес да бъде гледана отново...
Тръмп: Украйна да седне на масата за преговори, и то бързо
