На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река...
Зимният трансферен прозорец в Европа отвори – какво трябва да знаем?

Станко Димов от Станко Димов
Спорт
Както обикновено, в част от европейските първенства трансферният прозорец остава отворен по-дълго.

Снимка: БТА
Зимният трансферен прозорец дава възможност на клубовете да подсилят съставите си за втората половина на сезона чрез постоянни трансфери, преотстъпвания или завръщане на играчи от наем, като всички сделки трябва да бъдат регистрирани в рамките на установените срокове.

За отборите от английската Висша лига прозорецът отвори на 1 януари, а заради това, че краят на месеца се пада през уикенд, крайният срок за финализиране на сделки е 19:00 часа британско време на 2 февруари.

Клубовете, които участват в турнирите на УЕФА, разполагат с време до полунощ на 5 февруари, за да регистрират съставите си за елиминационната фаза на европейските надпревари. Всеки тим може да добави до трима нови футболисти, без да надвишава лимита от 25 играчи в основния си европейски списък.

Сред водещите първенства на континента трансферните прозорци в Германия и Франция също отварят на 1 януари, докато в Италия и Испания стартът е ден по-късно – на 2 януари. Крайните срокове в Англия, Франция, Германия и Италия са синхронизирани и приключват в 19:00 часа британско време на 2 февруари, докато в Испания клубовете разполагат с още четири часа и могат да финализират сделки до 23:00 часа.

Както обикновено, в част от европейските първенства трансферният прозорец остава отворен по-дълго. В Португалия клубовете могат да подписват до 3 февруари, а в Австрия, Гърция и Турция – до 6 февруари. Най-късно затваря прозорецът в Швейцария, където срокът изтича на 16 февруари.

При договорени трансфери в последните часове на крайния ден Висшата лига позволява допълнително време за финализиране на документацията. Клубовете могат да подадат т.нар. deal sheet, с който уведомяват, че е постигнато споразумение, след което разполагат с още два часа, за да приключат всички формалности.

В същото време някои сделки могат да бъдат договорени през януари, но да се осъществят през лятото. Футболистите с изтичащи договори в края на сезона имат право да подписват предварителни договори с чуждестранни клубове (правилото Босман), което им позволява да сменят отбора си след изтичането на контракта.

