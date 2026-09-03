Златин Георгиев сложи край на кариерата си след повече от две десетилетия в баскетбола

Един от разпознаваемите баскетболисти в родния шампионат Златин Георгиев – Голди сложи край на състезателната си кариера на 41-годишна възраст. Решението беше потвърдено както от последния му клуб Левски, така и от самия играч, който се сбогува с професионалния баскетбол след повече от две десетилетия на паркета.

Георгиев оставя зад себе си богата колекция от отличия. Той е седемкратен носител на Купата на България, двукратен носител на Суперкупата и шампион в Балканската лига, като има още редица сребърни и бронзови медали от българското първенство и регионалната надпревара.

Голди е носил и екипа на националния отбор на България, като е част от състава на страната на ЕвроБаскет 2011.

Индивидуалните му показатели също го нареждат сред знаковите имена в НБЛ. Георгиев приключва кариерата си с над 500 отбелязани тройки, а според Левски е №1 във вечната класация на първенството по общ коефициент на полезност.

През годините крилото защитава цветовете на Левски, Рилски спортист и Спартак Плевен, но най-силна остава връзката му със „сините“. Георгиев е юноша на столичния клуб, впоследствие се превръща в негов капитан и се завръща, за да помогне в труден период.

"Номер 42 остава част от историята“, написаха от Левски при раздялата с дългогодишния си баскетболист, като подчертаха неговите характер, лоялност и професионализъм.

Решението на Георгиев идва само около месец след появилата се информация, че той ще остане в Левски за още един сезон. В крайна сметка 41-годишният ветеран е преценил, че моментът да сложи точка на състезателната си кариера е настъпил.

"Дойде и това време да кажа сбогом на любимата ми игра – баскетбола. Това засега ще остане най-голямата ми любов“, написа Георгиев в социалните мрежи и благодари на клубовете, треньорите, съотборниците и привържениците, които са били до него през годините.

Голди обаче подчерта, че оттеглянето му като състезател не означава раздяла със спорта.