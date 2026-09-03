Златин Георгиев сложи край на кариерата си след повече от две десетилетия в баскетбола

41-годишният капитан на Левски се оттегля със седем Купи на България и над 500 тройки в НБЛ, но е категоричен, че остава близо до любимата игра
Един от разпознаваемите баскетболисти в родния шампионат Златин Георгиев – Голди сложи край на състезателната си кариера на 41-годишна възраст. Решението беше потвърдено както от последния му клуб Левски, така и от самия играч, който се сбогува с професионалния баскетбол след повече от две десетилетия на паркета.
Георгиев оставя зад себе си богата колекция от отличия. Той е седемкратен носител на Купата на България, двукратен носител на Суперкупата и шампион в Балканската лига, като има още редица сребърни и бронзови медали от българското първенство и регионалната надпревара.
Голди е носил и екипа на националния отбор на България, като е част от състава на страната на ЕвроБаскет 2011.
Индивидуалните му показатели също го нареждат сред знаковите имена в НБЛ. Георгиев приключва кариерата си с над 500 отбелязани тройки, а според Левски е №1 във вечната класация на първенството по общ коефициент на полезност.
През годините крилото защитава цветовете на Левски, Рилски спортист и Спартак Плевен, но най-силна остава връзката му със „сините“. Георгиев е юноша на столичния клуб, впоследствие се превръща в негов капитан и се завръща, за да помогне в труден период.
"Номер 42 остава част от историята“, написаха от Левски при раздялата с дългогодишния си баскетболист, като подчертаха неговите характер, лоялност и професионализъм.
Решението на Георгиев идва само около месец след появилата се информация, че той ще остане в Левски за още един сезон. В крайна сметка 41-годишният ветеран е преценил, че моментът да сложи точка на състезателната си кариера е настъпил.
"Дойде и това време да кажа сбогом на любимата ми игра – баскетбола. Това засега ще остане най-голямата ми любов“, написа Георгиев в социалните мрежи и благодари на клубовете, треньорите, съотборниците и привържениците, които са били до него през годините.
Голди обаче подчерта, че оттеглянето му като състезател не означава раздяла със спорта.
"Не казвам сбогом на баскетбола. Казвам само сбогом на живота си като баскетболист. Защото има неща, които никога не свършват – любовта към баскетбола, любовта към Левски“, завърши Златин Георгиев.