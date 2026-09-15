Звездно българско участие W50 турнира в Пазарджик днес

Националките на България, които по-рано през годината спечелиха промоция за Група I на световното отборно първенство „Били Джийн Кинг Къп", ще играят днес срещите си от първия кръг в основната схема на сингъл на силния международен турнир за жени от категория W50 в Пазарджик с награден фонд 40 000 долара. Надпреварата се провежда при много добри условия и отлична организация на базата на ТК „Фаворит".

Първата ракета на България при жените Елизара Янева е водачка в схемата и в първия кръг ще играе срещу Сара ван Емст (Нидерландия).

За съжаление обаче Росица Денчева, която в неделя стана шампионка на турнира на клей от сериите WTA 125 в Анталия (Турция), се отказа от участие по медицински причини.

Две от националките ни ще играят една срещу друга в първия кръг – седмата поставена Лидия Енчева и Денислава Глушкова.

Лия Каратанчева и Ива Иванова се класираха по ранкинг за основната схема. Поставената под №8 Каратанчева ще играе в първия кръг срещу Юле Нимайер (Германия), а Ива Иванова започва срещу квалификантка.

Участващата с „уайлд кард" Алекса Каратанчева ще играе срещу Ипек Йоз (Турция).

Днес ще има и два мача с българско участие в надпреварата на двойки. Лия Каратанчева/Габриела Вилар (САЩ) ще се изправят срещу Стефания Бойца (Румъния)/Дария Кучер (Полша), а Лидия Енчева и Ива Иванова ще играят срещу третите в схемата Джулия Адамс (САЩ)/Мерел Хуудт (Нидерландия).

Вчера за четвъртфиналите при дуетите се класираха Рафаела Симеонова и Анджелина Костова.

Входът за зрители за всички срещи е свободен.

Това е вторият турнир през тази година в България от категория W50 от календара на World Tennis Tour. Първата надпревара се проведе в Хасково, а до края на годината страната ни ще бъде домакин на още три турнира от този ранг, като победителката във всеки от тях ще печели по 50 точки за световната ранглиста.

След надпреварата в Пазарджик предстоят турнирите в Пловдив (20–27 септември), Бургас (4–11 октомври) и Стара Загора (11–18 октомври). Освен това от 27 септември до 4 октомври на кортовете на ТК „Супер Спорт" във Варна ще се проведе и традиционният турнир от категория W15.