ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

1 ноември – Ден на народните будители

от БНТ
Чете се за: 01:20 мин.
Деца
България отбелязва един празник, който няма подобен в света. На 1 ноември честваме Деня на народните будители.

Будители са всички онези личности, които са съхранили българския дух, просвета и вяра през вековете – писатели, учители, свещеници, революционери и книжовници. Хора, които с перо, слово и дело са пробуждали народа към знание, свобода и самочувствие.

Сред тях са Св. Иван Рилски, Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Петър Берон, Васил Левски, Христо Ботев и много други, обединени от любовта към България и стремежа да просветят народа.

Будителите са не само героите от миналото. И днес има хора, които пазят и развиват духа на нацията. Учители, журналисти, писатели, артисти, учени – всеки, който разпалва искрата на знанието и добротата, е съвременен будител.

Денят на народните будители е ден, в който се прекланяме пред духа на България. Нека не чакаме чудеса. Нека ние самите бъдем будни, честни и добри.

