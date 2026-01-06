178 години от рождението на Христо Ботев

Честваме 178-ата година от рождението на Христо Ботев. На този ден си припомняме какво е значението на думите чест, достойнство и доблест. Поетът и революционер е повод за гордост и пример за младите българи. Какво още означава личността на Ботев днес?

Почит и преклонение пред величествената личност на Христо Ботев изпитва всеки. И веднага си спомняме чистосърдечната му любов и безкористната саможертва за родината. А защо не да се опитаме и да бъдем като него?