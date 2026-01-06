БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Радев: Възнамерявам най-скоро да връча...
Чете се за: 01:17 мин.
Една трета от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Чете се за: 02:42 мин.
Първите пенсии в евро: Над 2 млн. души ще получат парите...
Чете се за: 01:02 мин.
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река...
Чете се за: 03:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

178 години от рождението на Христо Ботев

Карина Караньотова от Карина Караньотова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Запази

С военен ритуал и митинг-поклонение жители и гости на родния град на поета и революционер отдадоха почит на неговото дело и безсмъртни завети

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Честваме 178-ата година от рождението на Христо Ботев. На този ден си припомняме какво е значението на думите чест, достойнство и доблест. Поетът и революционер е повод за гордост и пример за младите българи. Какво още означава личността на Ботев днес?

Почит и преклонение пред величествената личност на Христо Ботев изпитва всеки. И веднага си спомняме чистосърдечната му любов и безкористната саможертва за родината. А защо не да се опитаме и да бъдем като него?

#рождение на Христо Ботев #Христо Ботев

Последвайте ни

ТОП 24

Една трета от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
1
Една трета от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Левовете в евро: Има ли проблеми при смяната на валутата в пощенските клонове?
2
Левовете в евро: Има ли проблеми при смяната на валутата в...
Първите пенсии в евро: Над 2 млн. души ще получат парите си в новата валута
3
Първите пенсии в евро: Над 2 млн. души ще получат парите си в...
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
4
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река Тунджа
5
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река Тунджа
Григор Димитров започна 2026 година с победа над Пабло Кареньо Буста
6
Григор Димитров започна 2026 година с победа над Пабло Кареньо Буста

Най-четени

Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
1
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Почина великият Димитър Пенев
2
Почина великият Димитър Пенев
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
3
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
4
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
5
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
6
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски

Още от: Общество

Арменската общност в България празнува Рождество Христово
Арменската общност в България празнува Рождество Христово
Разширяват възрастовата граница за безплатна имунизация срещу човешки папилома вирус Разширяват възрастовата граница за безплатна имунизация срещу човешки папилома вирус
Чете се за: 03:47 мин.
"Референдум": 82% от българите очакват новата година да донесе нови кризи "Референдум": 82% от българите очакват новата година да донесе нови кризи
Чете се за: 01:10 мин.
"Моите въпроси за €": Вземат ли такса банките при внасяне на левове по сметка "Моите въпроси за €": Вземат ли такса банките при внасяне на левове по сметка
Чете се за: 00:37 мин.
На Богоявление: В цялата страна спазиха традицията за хвърлянето и спасяването на кръста На Богоявление: В цялата страна спазиха традицията за хвърлянето и спасяването на кръста
Чете се за: 03:32 мин.
Засилено полицейско присъствие около пощите и банките в първия ден на пенсиите в евро Засилено полицейско присъствие около пощите и банките в първия ден на пенсиите в евро
Чете се за: 03:32 мин.

Водещи новини

Очаква се поскъпване на "Гражданска отговорност" от февруари, но не за всички
Очаква се поскъпване на "Гражданска отговорност" от...
Чете се за: 04:30 мин.
Икономика
Как институциите виждат първите дни на еврото у нас и с какви проблеми се сблъскват хората Как институциите виждат първите дни на еврото у нас и с какви проблеми се сблъскват хората
Чете се за: 04:37 мин.
България и еврото
Засилено полицейско присъствие около пощите и банките в първия ден на пенсиите в евро Засилено полицейско присъствие около пощите и банките в първия ден на пенсиите в евро
Чете се за: 03:32 мин.
България и еврото
Париж, Лондон и Киев подписаха съвместна декларация за намерения за бъдещо разполагане на сили в Украйна Париж, Лондон и Киев подписаха съвместна декларация за намерения за бъдещо разполагане на сили в Украйна
Чете се за: 04:55 мин.
По света
Продължават проверките на НАП и КЗП след въвеждането на еврото
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
"Референдум": 82% от българите очакват новата година да...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Президентът Радев призова партиите да изпълнят обещанията за ремонт...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Температурите се понижават, очакват се валежи - включително и сняг
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ