"200 мига от реалността" – изложба на Михаил Заимов

Тази вечер Михаил Заимов представи своята изложба "200 мига от реалността" в One Gallery в София.

Изложбата събира фотографии направени през последните няколко години. Тя ще остане в галерията до края на месеца. Освен да я разгледат, посетителите имаха възможност да закупят едноименната книгата и да получат автограф.

Михаил Заимов: "Това е по-скоро един опит за диалог, за да се замислим малко за забързаното ежедневие за това какво представлява дигиталната трансформация – през какво минаваме, защото днес всеки един от нас има един доста съвършен фотоапарат в джоба си, който неминуемо води до производство на огромно количество виртуален шум и обезценка на творческата фотография. Това са за последните 3 - 4 години малко по-интензивни пътувания, това са по-скоро размисли и рефлексии върху света такъв какъвто е и това, което привлича един човек към фотографията."