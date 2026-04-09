29 медала за България от силния турнир по таекуондо в Скопие

Българските таекуондисти се представиха впечатляващо на международния турнир Skopje Open Ramus 2026, откъдето се завърнаха с общо 29 медала. Надпреварата събра повече от 1200 състезатели от 41 държави, като бе организирана от заместник-председателя на Българската федерация по таекуондо Димитър Михайлов.

Освен силната конкуренция, в турнира участие взе и отбор, съставен от бежанци, което придаде допълнителен международен характер на събитието.

В генералното класиране при кадетите тимът на ТК Нерон завоюва първото място, докато състезателите на ТК Ахил се наредиха трети. При юношите ТК Гладиатор също се качи на почетната стълбичка с трето място.

При мъжете Християн Георгиев от ТК Ахил донесе златно отличие за България.

В надпреварата при юношите българските състезатели спечелиха пет титли – на Мария Стоева (49 кг), Анди Владимиров (78 кг), Йордан Терзийски (73 кг), Денислав Добринов (59 кг) и Йордан Ангелов (68 кг). Сребърни медали взеха Ния Григорова, Мартин Евтимов и Даниел Начков, а с бронз се отличиха Благовест Христов, Виктор Вангеков, Теодор Христов, Даниел Кирилов и Георги Георгиев.

Силно бе и представянето при кадетите, където българите завоюваха шест златни отличия чрез Данчо Петков (33 кг), Борис Клечаров (41 кг), Калина Велкова (47 кг), Никол Петрова (37 кг), Владислав Кръстев (49 кг) и Виктория Кулишева (51 кг). Сребърни медали спечелиха Николай Яначков, Гергана Миткова, Георги Попов и Габриела Бояджиева, а с бронз се окичиха Любослав Карамихов, Красимир Гетов, Александър Стоев, Ивайло Петров и Симона Скробанска.

С представянето си в Скопие българските таекуондисти затвърдиха добрите тенденции в развитието на спорта у нас и заявиха сериозни амбиции за предстоящите международни състезания.