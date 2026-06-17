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Албания по пътя ѝ към ЕС – между европейския напредък и гражданското недоволство

Николай Кръстев от Николай Кръстев
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Чете се за: 07:42 мин.
По света
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По време на избухналите протести Николай Кръстев от БНТ беше в Тирана с група европейски журналисти

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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В европейските доклади Черна гора и Албания са оценени като водещи кандидатки в процеса на присъединяване към ЕС. В заключенията за Тирана все още се отбелязват предизвикателствата, които страната има в борбата с корупцията. Сякаш като потвърждение на това се разви сюжетът с американските инвестиционни намерения към един остров, защитен природен обект.

Албания започна своя път към ЕС преди две години, когато бе отделена от Северна Македония, след като Скопие не спази изискването да запише местните българи в македонската конституция. Отвъд този кратък период Тирана успя да се очертае като следващата западнобалканска държава, която ще се присъедини към ЕС след отличничката Черна Гора. Според министъра за Европа и външните работи на Албания Ферит Ходжа страната му е мотивирана да върви напред по този път с бързи крачки и през 2030 г. да се присъедини.

Едно събитие обаче разбуни обществото – желанието на зетя на президента на САЩ Джаред Къшнър и неговата съпруга Ивана Тръмп да направят луксозен курорт на полуостров Звърнец. Тирана беше превзета от протести.

"Тук сме, защото не сме съгласни с нашето правителство. Те се опитват да построят курорт в защитена територия. Промениха закона преди две години. Надявам се, че идва денят, в който страната ни ще поеме цената на европейската интеграция."

"Протестирам заради огромната корупция в тази страна. Управляващите дори не са патриоти. Те не осигуряват никакво бъдеще за младите хора, за идващото поколение. Всички емигрираха. Не остана никой да живее тук. Не създаваме никакво бъдеще за нашите хора. Премиерът е много, много корумпиран."

Наричат я "Фламинго революцията". Тя започна като протест за опазването на ятата фламинго, далматинските пеликани и още 200 вида защитени птици от закона. Но целите на протеста надхвърлиха екологичния си характер. Към тях се прибави искане за оставката на премиера Еди Рама и правителството му.

Албанците обвиняват Рама в непрозрачност на договорката с Джаред Къшнър да предостави на инвестиционната му компания защитената зона Вьоса Нарта. Самият премиер отрича.

Еди Рама, министър-председател на Албания: "Всички скандират да се премахне проектът, но всъщност такъв не съществува. Добре, ще го спрем, но ми покажете проекта. Няма проект. Това не е свързано с мен или Албания. Нашето демократичното общество, изглежда реагира на лъжата, а не на истината, когато се появи нещо голямо. Легитимно право е на хората да протестират, но аз няма какво да направя, когато нарушения няма."

Блерияна Бино, ръководител на неправителствена журналистическа организация: "Гражданската съпротива на албанските граждани през последните 10 дни беше отразявана в голяма степен от независими, местни, специализирани медии, журналисти на свободна практика и дигитални създатели на съдържание. Но те работят и под политически и икономически натиск. Въпреки това в момента вършат изключително важна работа в обществен интерес. И всеки ден отразяват протеста и хората, които са там, техните гласове, техните истории.“

Александър Трайче, еколог, "Защита и опазване на националната околна среда на Албания": "Имаше многократни посегателства върху защитени територии чрез подобни инвестиционни проекти. Има и други защитени територии, в които в миналото е имало такъв тип намеси. Това предизвика недоволство сред много хора в страната. Спорната територия е защитена не само на национално равнище, но и на международно равнище, тъй като представлява важна орнитологична област, място на биологично разнообразие. Бъдещия обект Емерад е част от Натура 2000, с който Албания трябва да се съобрази преди присъединяването към Европейския съюз."

Каквото и да се случи обаче с най-масовите протести в Албания, ЕС вече даде ясно да се разбере, че няма да изпуска случая от полезрението си и ще настоява Тирана да се съобразява с волята на албанските граждани. Това ще бъде важен тест за албанската демокрация.

През последните години ЕС е инвестирал не само финансови средства, но и конкретна помощ за страната, за да улесни пътя й към Брюксел. Пример за това е обновената Венецианска кула в град Дуръс и местния археологически музей. В град Берат със средства на ЕС е съхранен автентичния вид на града, който някога е бил свързан с Първото и Второто български царства. Днес той е разпознаваема туристическа дестинация. С европейски средства се помага преодоляването и на безработицата сред жените:

Ритва Хайкинен, ръководител на отдел сътрудничество в Делегацията на ЕК в Албания: "През последните години проектите, които ще видите тук, са на стойност над 7 милиона евро. Имаме и други проекти за трансгранично сътрудничество с Гърция."

Етлева Дима, зам.-кмет на град Берат, Албания: "Инвестициите на Европейския съюз са част от нашата програма за развитие на туризма и инфраструктурата през последните три години. Чрез тези инвестиции, които получихме в града, имахме много добри възможности не само да осигурим пътища, свързаност и достъп до културното наследство на Берат и заобикалящата го природа, но и да превърнем града в много оживено място по отношение на развитието на туризма. Проектите доведоха до растеж в развитието на туризма, като през последната година в нашия град имаше повече от 1 милион туристи, а тази година числата още повече ще нарастват. Имаме 200% ръст на туристическия сектор в сравнение с 2020 г."

Албания все още има шанс да постигне целта си, присъединяване към ЕС през 2030 година. Пътят за това обаче минава през промени, включително вслушване в гласа на гражданското общество.

#протести в Албания #компания на Джаред Къшнър #Еди Рама #Албания #проект

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