Компенсациите за високите цени на горивата - колко души...
Александър Димитров: Очаквам различен стил срещу Соломоновите острови (ВИДЕО)

Селекционерът заяви, че всички играчи ще получат шанс в мача срещу Соломоновите острови във FIFA Series

Снимка: AP Photo
Пресконференцията на националния селекционер Александър Димитров преди първия мач от турнира FIFA Series 2026 срещу Соломоновите острови предизвика сериозен интерес в Джакарта. Българският наставник бе посрещнат с овации, а местните журналисти го обсипаха с въпроси.

"Радваме се, че сме тук за второто издание на турнира на ФИФА, което е доста по-сериозно от първото. Участват два пъти повече отбори. Искаме да дадем нашето най-добро ниво и сме фокусирани върху мача утре“, заяви Димитров.

По отношение на целите на България, той подчерта, че отборът търси развитие.

"Ние си имаме нашите цели – да надградим и да подобрим представянето си. Аз поех отбора по средата на квалификациите, това е третият ми лагер. Смятам, че в последните два мача има подобрение, което се изрази в победата над Грузия.“, продължи оптимистично наставникът.

Селекционерът очаква различно лице на тима в сравнение с квалификациите.

"Ще трябва да покажем различен стил, защото там играхме с водещи европейски отбори като Испания, Турция и Грузия. Сега искаме да наложим нашата игра.“, твърди Димитров

Въпреки разликата в класите, Димитров предупреди за опасността от подценяване

"Да, истина е, че те са под нас. Но уважаваме всеки съперник. Познаваме нашата история – имали сме неприятни загуби от подобни отбори. Няма отбор, който ако го подцениш, да не те изненада. За тях това е първа среща с европейски тим, ще бъдат много мотивирани и няма какво да губят. Утре ще определим състава, имаме 1-2 въпросителни. Но идеята ни е всички, които са тук, да вземат участие, стига да са здрави.“

По думите му, аклиматизацията остава фактор.

"Постоянно говорим с играчите за възстановяването. Целта да вземем по-млади футболисти беше и малкото време за адаптация. Ако трябва да съм честен – времето няма да ни стигне.“, предупреди той.

Относно капитанската лента, Димитров бе лаконичен.

"Няма да бъде Десподов, няма да е и Груев. Надявам се всички да са лидери. Капитанът ще го разберете 120 минути преди мача.“

България излиза срещу Соломоновите острови в петък от 10:30 часа, като двубоят ще бъде предаван директно по БНТ 3, със студийна програма 30 минути преди началото на срещата.

