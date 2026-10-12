Александър Тунчев след разгрома от Лудогорец: Недопустимо е футболист да остави отбора с 10 души по този начин

Старши треньорът на Арда Александър Тунчев не скри разочарованието си след тежкото поражение с 0:5 от Лудогорец в последния двубой от 11-ия кръг на Първа лига. Специалистът призна превъзходството на разградчани, но беше категоричен, че червеният картон на Георги Николов в 30-ата минута е оказал сериозно влияние върху развитието на срещата.

Нападателят на кърджалийци беше изгонен при резултат 1:0 за домакините, след като удари без топка защитника на Лудогорец Абделмаджид. Според Тунчев подобно поведение е недопустимо, особено срещу съперник от класата на българския шампион.

"Червеният картон повлия. Недопустимо е футболист да постъпва по този начин и да остави отбора си с 10 човека срещу Лудогорец. Стана много трудно“, заяви наставникът на Арда.

Тунчев изрази съжаление и за пропуснатата възможност отборът му да поведе в резултата. Още в 11-ата минута Димитър Велковски отправи опасен удар, но Хендрик Бонман се намеси и запази нулевото равенство.

"Имахме възможност да открием резултата, но не се получи. Вкараха ни първия гол и не ми харесва, че вече няколко пъти повтаряме една и съща грешка“, коментира специалистът.

Треньорът на кърджалийци отбеляза, че при три от попаденията на Лудогорец е имало рикошети, но подчерта, че това не променя оценката му за представянето на двата отбора.

"Лудогорец имаше късмет с рикошети при три от головете, но ни надигра категорично“, призна Тунчев.

След почивката наставникът е опитал да промени подхода на своя тим, като е поставил акцент върху по-компактната игра в защита и възможностите за контраатаки. Планът обаче не е дал желания резултат.

"През второто полувреме искахме да бъдем компактни и да чакаме на контраатака, но за съжаление не се получи нищо. Не е приятно да допуснеш пет гола“, заяви той.

Александър Тунчев изрази сериозно притеснение от зачестилите грешки в дефанзивен план, които според него пречат на Арда да поддържа нивото, необходимо за място сред водещите отбори в първенството.

"В три от последните ни четири мача допускаме много голове. Ако искаме да бъдем сред водещите отбори, трябва да подобрим това. Трябва ни по-добър синхрон не само в защита, а при целия отбор“, обясни специалистът.

Той защити младите футболисти в отбраната, като подчерта, че те се нуждаят от време и работа, за да подобрят взаимодействието помежду си.

"Отзад са млади момчета, има още много какво да работят“, добави наставникът.

Тунчев насочи вниманието и към предстоящия двубой за Купата на България, който според него е възможност отборът да реагира след тежкото поражение.

"Хубавото е, че идва мач за Купата на България, който няма да подценим по никакъв начин. В момента имаме достатъчно футболисти и не мога да се оплача от кадрови проблеми“, завърши треньорът на Арда.

След загубата в Разград кърджалийци остават с 17 точки в класирането на Първа лига, а пред Александър Тунчев стои задачата да стабилизира представянето на отбора в защита и да прекъсне негативната серия в първенството.