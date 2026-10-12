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Игор Йовичевич: Виждам амбициозна група от играчи, която иска да печели

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Чете се за: 02:50 мин.
Спорт
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Хърватският специалист остана доволен от представянето на Лудогорец при завръщането си начело на отбора и подчерта значението на колективната работа

първа лига лудогорец арда галерия
Снимка: Startphoto.bg
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Старши треньорът на Лудогорец Игор Йовичевич изрази задоволството си след категоричната победа с 5:0 над Арда в последния двубой от 11-ия кръг на Първа лига. Хърватският специалист започна по впечатляващ начин втория си престой начело на разградчани и подчерта желанието на футболистите да върнат отбора на предишното му ниво.

Йовичевич призна, че е щастлив от възможността отново да работи в българското първенство, като отличи амбицията и мотивацията на своите играчи.

"За мен е чест да съм част от тази лига. Виждам амбициозна група от играчи, която иска да печели мачове. Не можем да забравим, че загубихме последните си два мача срещу този съперник. Страхотен момент да вземем реванш“, заяви наставникът.

Хърватинът акцентира върху дисциплината и отборната игра, които според него са били в основата на убедителния успех срещу кърджалийци.

"Беше важно да сме отбор и да сме фокусирани. Нужно беше да изпълняваме всичко заедно и да растем заедно. Това е добър старт“, коментира Йовичевич.

Специалистът подчерта, че основната цел пред Лудогорец е да възстанови позициите си и да продължи да се развива като колектив. Въпреки убедителния резултат той не пожела да прави прибързани заключения, като отбеляза, че предстои още много работа.

"Това са повече анализи за мен и за другите треньори. Мотивацията е да се върнем там, където бяхме. Трябва да се върнем. Това са битки, през които трябва да преминаваме заедно и да растем като група“, добави той.

Завръщането на Йовичевич започна с пет безответни попадения срещу Арда, като два гола отбеляза Бърнард Текпетей, а по веднъж се разписаха Кайо Видал, Руан Секо и Иван Желизко.

С победата Лудогорец събра 26 точки и се доближи на две от лидера Левски, като двата отбора имат по десет изиграни срещи.

В края на изказването си Йовичевич намери повод и за усмивки, след като беше попитан за шапката, с която се появи край тъчлинията по време на срещата.

"Това също е моята късметлийска шапка, но и заради дъжда я смених този път“, пошегува се хърватският специалист.

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