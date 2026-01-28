БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Антикорупционната комисия - депутатите гласуват закриватането на КПК

Николай Минков
Всичко от автора
Чете се за: 03:32 мин.
Политика
Парламентът гласува на второ четене промени в Закона за сметната палата, с които окончателно се закрива Комисията за противодействия на корупцията.

Очакванията са, че в рамките на днешния ден Народното събрание окончателно ще закрие Комисията за противодействие на корупцията, като нейните функции се разделят на две части. Функцията, свързана с подаването на годишните декларации за конфликт на интереси, се прехвърля към Сметната палата. Разследващите функции на Антикорупционната комисия се прехвърлят на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“. Спорен бе въпросът между първо и второ четене какво се случва с архива на КПК. Окончателно архивът се предава на съответните органи, като документите по него няма да се унищожават, въпреки че първоначалното предложение беше такова. Иначе дебатът, който се разгоря в Народното събрание, вместо законодателен, беше чисто политически.

Лена Бориславова- ПП-ДБ: "Независимо правосъдие - това са двете най-страшни думи за членовете и лидерите на ГЕРБ и "ДПС-Ново начало". Това са двете думи, срещу които е мобилизирана цялата им правни, юридическа и политическа мощ и смисъл на тяхното политическо съществуване. Затова и днес гледаме на второ четене скоростно закриване на антикорупционната комисия."

Георги Кръстев - ГЕРБ- СДС: "Уважаема госпожо Бориславова, вашата граница на лицемерието проста няма край. Законопроектът КПК в крайна сметка сме го правили заедно. В момента вашите коалиционни партньори също имат законопроект, с който се преустановява съществуването на тази комисия. Вие как говорите за справедливост и правосъдие, когато вие организирахте ареста на лидера на опозицията, вие Кирил Петков."

Петър Петров - "Възраждане: "Причината да взема реплика, госпожо Бориславова, защото не съм съгласен с вашето изказване - плод на политическа шизофрения. Законът за противодействие на корупцията и дейността на така наречената антикорупционна комисия беше приет от Народното събрание на 21 септември 2023 година, можете ли да излезете в дуплика и да посочите как гласувахте лично вие за този законопроект на две четения, как гласува цялата ви парламентарна група от ПП-ДБ тогава като част от договорката за тъй наречената конституционна съдебна реформа, която претърпя впоследствие крах в Конституционния съд."

Наталия Киселова - "БСП-Обединена левица": "Комисията, която не беше създадена, ще бъде закрита, тъй като ще бъде отменен. Въпросът е как България се бори с корупцията. Как превентира тази неприятна дейност, как се предотвратяват конфликтите на интереси и как да минимизираме тези явления в обществото. Този разговор не приключва със закриването на комисията, която не беше създадена, и с отмяната на закона."

Вижте повече в прякото включване на Николай Минков.

