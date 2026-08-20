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България остана на крачка от обрат срещу шампиона на Африка в Братислава

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Спорт
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Баскетболистите на Любомир Минчев с фалстарт на турнира в словашката столица.

България остана на крачка от обрат срещу шампиона на Африка в Братислава
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Българският национален отбор за мъже започна с фалстарт участието си на приятелския турнир в Братислава. Селекцията на Любомир Минчев преклони глава срещу Ангола със 75:82 в мач от втория кръг, който се изигра в "Гопас Арена". Българите демонстрираха характер, тъй като изоставаха с 24 точки срещу действащите шампиони на Афробаскет през второто полувреме и макар че се доближиха до минус 6, останаха на крачка от желания обрат в заключителните моменти. Извън състава на българския тим бяха Иван Спиров и Иван Алипиев, a в игра не влезе единствено Умоджа Гибсън.

Това бе втори тест за "лъвовете" преди старта на втория етап от предварителните квалификации за Евробаскет 2029 в Испания, Гърция, Словения и Естония. Към момента "трикольорите" имат на сметката си загуба и едно равенство.

Утре (петък) родните национали ще приключат участието си на турнира с мач срещу Словакия от 19:00 часа българско време.

Началните минути преминаха под знака на анголското превъзходство и символичните гости за отрицателно време се сдобиха с ранно водачество. Българите показаха зъби и мисълта за обрат не бе чужда, но анголците се радваха на разлика от 3 точки в дебютната част.

Липсата на по-изявен реализатор не спря африканците да държат лидерството в ръцете си и в хода на втория период, когато преднината им често докосваше двуцифрени изражения. Макар и усилията на Борислав Младенов, който загатна за реализаторските си качества, символичните домакини удариха на камък да обърнат хода на събитията и първенците на Афробаскет се прибраха в съблекалнята при 36:28.

Анголският отбор се развилня в офанзивен план на старта на второто полувреме и изпълни целта си да натрупа двуцифрена разлика, изкована от Шилде Дундао, Клезио Кастро и Абубакар Гаку. „Лъвовете“ трудно намираха верните решения, особено в нападение, което предостави възможността на символичните гости да се отскубнат с 19 точки след 30 минути игра.

„Трикольорите“ нямаха намерение да се предават толкова лесно и това бе факт в заключителната четвърт, в която редуцираха изоставането си до едноцифрени изражения чрез Стефан Михайлов, Александър Гавалюгов и Александър Стоименов. Поредният български щурм свали разликата до минус 6, но Абубакар се намеси във финалните 3 минути и остави радостта в анголския лагер.

Борислав Младенов поведе колоната на реализаторите за българите с 16 точки, допълнени от 6 борби. Александър Стоименов се разписа с 14 точки, Стефан Михайлов се отчете с 13 и 5 овладени под двата ринга топки, Емил Стоилов регистрира 10 и 5 овладени под двата коша топки.

Шилде Дундао се отличи за анголците с 23 точки, 5 асистенции и 4 точни стрелби зад дъгата.

#Национален отбор на Ангола по баскетбол за мъже #Български национален отбор по баскетбол за мъже

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