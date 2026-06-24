България в Топ 8 на световната ранглиста след успеха над Италия

Българският национален отбор за мъже спечели 11.32 точки при победата над световния шампион Италия с 3:2 в първия мач от втората седмица на Лигата на нациите в Любляна. Момчетата на Джанлоренцо Бленджини се изкачи на осмо място в ранглистата с общ актив от 266.32 точки.

Действащите вицесветовни шампиони изпревариха Германия и Сърбия, като последният тим отстъпи днес пред Япония с 1:3. Пред България на седма позиция е олимпийският шампион Франция, но "петлите" имат повече от 30 точки преднина за момента.

Българският тим може да спечели сериозни точки и в утрешния двубой при победа над Словения, който е на шесто място в подреждането. Загубата на Италия път свали тима от върха на ранглистата, като в момента Полша излезе на първо място с преднина от малко повече от две точки пред световния шампион.

В момента българите са на седмо място в Лигата на нациите с 8 точки от три победи и две загуби. Ако „лъвовете“ запазят тази позиция, ще се класират за финалния турнир, който ще се проведе в Китай.