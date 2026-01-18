БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тръмп - завръщането: "Страната на свободата", в...
Чете се за: 06:47 мин.
Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето...
Чете се за: 02:22 мин.
Срив в системата на МВР спря издаването на застраховката...
Чете се за: 00:15 мин.
Скенери за изборите – какво представляват...
Чете се за: 03:30 мин.
Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна...
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Българските сноубордисти записаха най-успешното си представяне на Световната купа в Банско

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 05:27 мин.
Спорт
Запази

Три седмици само преди старта на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо.

световна купа сноуборд банско финали галерия
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

До началото на Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо остават по-малко от три седмици, а спортните фенове в България за пръв път от 20 години могат да имат реални надежди, че страната ни ще успее да завоюва медал от спортния форум.

Най-сериозни възможности за подобно развитие дават състезателите от националния отбор по сноуборд алпийски дисциплини, които този уикенд пред собствена публика в Банско показаха върхова форма в двата старта от Световната купа.

Надпреварата завърши с исторически двоен подиум за български състезатели в лицето на Тервел Замфиров и Радослав Янков, които станаха първи и трети в паралелния гигантски слалом при мъжете. Ден по-рано в събота те заеха съответно пето и десето място в първия старт. Към това трябва да се прибавят и двете отлични представяния на 16-годишната Малена Замфирова, която стигна до класирания на четвърто и пето място срещу състезателки с много по-голям опит от нея.

За това, че в Българска федерация ски мечтаят за медал от Игрите, намекна и председателят Цеко Минев. Той напълно разбираемо бе в приповдигнато настроение след поредния успех на сноубордистите, които в последните години се превърнаха в доминатор при юношите на световни първенства, а през миналата година Тервел Замфиров взе световна титла и при мъжете.

Сноубордистите, на които страната ни ще разчита в Ливиньо - Тервел и Малена Замфирови, Радослав Янков и Александър Кръшняк, бяха по-пестеливи в очакванията си за Игрите, особено и предвид регламента. За разлика от Световната купа, където се провеждат по два старта в рамките на два дни или на световни първенства, където се кара и паралелен слалом, и паралелен гигантски слалом, на Олимпиада стартът е само един - в паралелния гигантски слалом и ще бъде след точно три седмици - на 8 февруари.

Героят на деня Тервел Замфиров нарече предстоящото състезание "спирка по пътя", а Радослав Янков, съдейки от опита си, добави, че "всичко може да се случи". Малена Замфирова подчерта, че тя е единствената представителка в женското направление и ѝ тежат тези очаквания върху плещите ѝ на "нормално момиче".

Александър Кръшняк и Петър Гергьовски сякаш прегоряха от очаквания и в Банско не успяха да покажат пълните си способности. Гергьовски на два пъти отпадна в квалификациите, с което се прости с надеждите си за квота за Олимпийските игри в Милано. Кръшняк пък остана подвластен на емоциите от паралелния слалом в Бад Гащайн в началото на седмицата, когато неочаквано стигна до финала на Световната купа, записвайки най-доброто класиране в кариерата си. И двамата обаче остават част от младата вълна сноубордисти, на която ще се разчита в следващите години да донесе още по-големи успехи, а защо не да постигнат и победи като тази на Тервел Замфиров отново в Банско или като тази на Радослав Янков пред собствена публика през 2017 година.

През последното десетилетие Банско се утвърди като водеща дестинация за Световната купа по сноуборд, а с новия договор, подписан от ФИС, пиринският курорт ще продължи да бъде домакин на форуми на най-високо ниво. За високото качество на състезанието говори и фактът, че в него участие взеха всички най-добри състезатели в света. В събота победител при мъжете стана олимпийският шампион Бенямин Карл от Австрия, а при жените на върха на почетната стълбичка се качиха четирикратната носителка на Световната купа Рамона Терезия Хофмайстер и световната шампионка отборния паралелен слалом Елиза Кафонт, която подчерта колко трудно е да се печели в Банско.

С отличната си организация и чудесните условия, които предлага, Банско вече се превърна в световен център на сноуборда. С представяне като това на националите в днешния ден курортът може да стане бастион на българските спортни успехи.

Свързани статии:

Радослав Янков: Благодаря на Тервел Замфиров, че успяхме да чуем химна
Радослав Янков: Благодаря на Тервел Замфиров, че успяхме да чуем химна
Сноубордистът беше изключително доволен след старта в Банско.
Чете се за: 02:12 мин.
Тервел Замфиров: Винаги съм се надявал, че първата ми победа за Световната купа ще бъде в Банско
Тервел Замфиров: Винаги съм се надявал, че първата ми победа за Световната купа ще бъде в Банско
Сноубордистът триумфира пред родна публика в Банско.
Чете се за: 03:05 мин.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

"Завръщаме се на Луната за първи път от 50 години": Артемида 2 на НАСА
1
"Завръщаме се на Луната за първи път от 50 години":...
Почина актьорът Иван Несторов
2
Почина актьорът Иван Несторов
Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна епидемия
3
Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна епидемия
Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето място за Радослав Янков
4
Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето място за...
Нова студена вълна обхвана България – докога ще продължат ледените дни?
5
Нова студена вълна обхвана България – докога ще продължат...
Студът настъпва още – жълт код за ниски температури и в понеделник
6
Студът настъпва още – жълт код за ниски температури и в...

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
3
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
4
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Мистерия в небето над Северозападна България
5
Мистерия в небето над Северозападна България
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
6
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч

Още от: Зимни

26-то място за Стефан-Александър Кюмюрджиев на европейското по шорттрек в Тилбург
26-то място за Стефан-Александър Кюмюрджиев на европейското по шорттрек в Тилбург
Весела Лечева: Великолепна победа за Тервел Замфиров Весела Лечева: Великолепна победа за Тервел Замфиров
Чете се за: 01:22 мин.
Федерика Бриньоне се завръща на пистата, ще участва в Кронплац Федерика Бриньоне се завръща на пистата, ще участва в Кронплац
Чете се за: 00:55 мин.
Йоханес Дале-Шевдал спечели преследването на 12,5 км в Руполдинг Йоханес Дале-Шевдал спечели преследването на 12,5 км в Руполдинг
Чете се за: 01:25 мин.
Лу Жанмоно затвърди доминацията си с нов успех Лу Жанмоно затвърди доминацията си с нов успех
Чете се за: 01:27 мин.
Радослав Янков: Благодаря на Тервел Замфиров, че успяхме да чуем химна Радослав Янков: Благодаря на Тервел Замфиров, че успяхме да чуем химна
Чете се за: 02:12 мин.

Водещи новини

Тръмп - завръщането: "Страната на свободата", в която патрулират военни
Тръмп - завръщането: "Страната на свободата", в която...
Чете се за: 06:47 мин.
САЩ и Канада
Единство: ЕС отговори на заплахата за мита на Тръмп Единство: ЕС отговори на заплахата за мита на Тръмп
Чете се за: 03:25 мин.
По света
В Монтана: Жена си поръча пица - плати с фалшиви 100 евро В Монтана: Жена си поръча пица - плати с фалшиви 100 евро
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Протести с искане за справедливост за убийството на Пейо Пеев Протести с искане за справедливост за убийството на Пейо Пеев
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Каква ще е колекционерската стойност на левовете?
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Тошко Йорданов: Човешкият фактор опорочава изборите
Чете се за: 07:32 мин.
У нас
Ден 9 без ток: Критична остава ситуацията в енергийния сектор в...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Поканата на Тръмп: 1 милиард долара, ако искаш място в Съвета за...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ