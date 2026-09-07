Балкан разгроми северномакедонци за първи успех в подготовката

Новата селекция на баскетболния шампион на България при мъжете Балкан изигра третата си предсезонна контрола и победи ТФТ Скопие с 97:59 (26:19, 24:18, 22:8, 25:13) като домакин в "Алена Ботевград". За "зелените" това бе първа победа преди старта на сезона.

Баскетболистите на Балкан доминираха изцяло под двата коша, отбелязаха 17 точки при бърза атака срещу 5 на гостуващия тим. Ботевградчани овладяха 62 борби, от които 28 в нападение срещу 22 общо за състезателите на тима от Република Северна Македония, а направиха и 10 асистенции повече.

Най-резултатен за Балкан бе Джаванте Маккой, който реализира 18 точки.

С "дабъл-дабъл" от 13 точки и 13 борби се отчете арменският баскетболист Юра Меликян, а четирима вкараха по 10 точки - мексинадецът Гаел Бония, който овладя и 10 борби, Александър Стоименов, Улрих Чомче и капитанът Димитър Димитров.

Следващите две предсезонни проверки на Балкан ще бъдат на 13 и 15 септември в Истанбул, където българският тим ще се изправи срещу турските Фенербахче и Бордо Спортиф Балъкешир.