Балкан се лиши от услугите чужденец

Ротацията на Балкан бе намалена с един играч по-малко. „Зелените“ останаха без един от своите чужденци, който бе и сред водещите им реализатори. Част от редиците на балканци повече няма да бъде Джак Пейгнкоф, обявиха днес официално от клуба. Раздялата между американеца и тима от Ботевград е по взаимно съгласие, като неговият път ще продължи в германския Йена, който го е пожелал още през декември.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от BC Balkan (@balkanbotevgrad)





Гардът подсили Балкан в средата на август и за отрицателно време се превърна в сериозен фактор за селекцията, водена от Васил Христов. Усилията на Пейгънкоф помогнаха на отбора да се конкурира за върха във временното класиране в Sesame НБЛ и да намери място на полуфиналите в турнира за Купата на България. Той остави на сметката си средни показатели от 11.8 точки, 4.1 борби и 6.7 асистенции за 21 мача във всички турнири на родна земя, докато във ФИБА Къп завърши с по 19.5 точки, 6.0 овладени под двата ринга топки и 5.0 завършващи подавания за 2 срещи.

Преди това 28-годишният баскетболист преминава през германските Ехинген и Нюрнберг Фалкънс , белгийския Окапи, турския Маниса, косовския Раховеци и нидерландския Ландстеде. На колежанско ниво 191-сантиметровият плеймейкър трупа опит в Каспър Колидж, Хауърд Комюнити Колидж и Юта Тех.