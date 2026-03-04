Ново чуждестранно попълнение под коша на Балкан

В Балкан новините не спират през последните часове. След като обявиха, че се разделят с Джак Пейгънкоф, „зелените“ осъществиха нов входящ трансфер в рамките на тази седмица, привличайки второ ново попълнение. В редиците на „зелените“ ще се подвизава Тадж Грийн, споделиха днес официално от клуба. Американецът ще остане в тима от Ботевград до края на настоящия сезон.

Те

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от BC Balkan (@balkanbotevgrad)



жкото крило започва 2025/2026 в Пея, като е част от редиците на косоварите до средата на февруари. Той оставя добри впечатления за отбора от Печ. Грийн приключва със средно по 13.6 точки, 8.2 борби и 1.1 асистенции за 18 мача в елита на Косово, а в Европейската северна лига остава с по 13.8 точки, 6.8 овладени под двата ринга топки и 2.8 завършващи подавания за 4 двубоя.

Досега 27-годишният играч преминава още през британските Манчестър Джайънс и Нюкасъл Ийгълс, както и германския Артланд Драгонс. 203-сантиметровият баскетболист играе в Спартанберг Колидж и Бенедикт Колидж на колежанско ниво.