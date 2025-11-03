Блудният син се завръща

Не бяха чак толкова назад времената, когато Трент Александър-Арнолд беше сред най-големите любимци на емблематичните трибуна „The Kop”. Колкото и романтично да звучи, дори чувствата не са вечни и бранителят осъзна по сложния начин, че любовта и подкрепата на хората бързо могат да се изпарят, ако накърниш интересите им. Един от най-известните състезатели на Ливърпул в последната декада се раздели с клуба на своето детство през лятото, за да поеме към Мадрид и могъщия Реал, което не се отрази положително на отношенията му с публиката на мърсисайдци. Утре Александър-Арнолд ще се завърне на „Анфийлд“ и за първи път в живота си ще има възможността да играе на този стадион… с екипа на друг тим. През май месец десният бек беше освиркан от тълпата на същия този стадион, когато се появи като резерва срещу Арсенал. Тогава вече се знаеше, че той ще напусне и няма да поднови договора си с Ливърпул, който изтичаше в края на миналия сезон. Запалянковците, които толкова дълго бяха скандирали името му и пели песента за „The Scouser in our team” (бел. ред. В превод – „Скаузърът в нашия отбор“. Има се предвид, че Александър-Арнолд е местното момче в тима. Хората от Ливърпул са наричани в Англия „скаузъри“), сега се бяха обърнали срещу него. Парадоксално или не дори локалният патриотизъм беше пренебрегнат. Местното момче, което вече не приемаме за свой!

Трент ще бъде на разположение на мениджъра си Чаби Алонсо след контузията в бедрения мускул, която получи в началото на сезона на „Сантиаго Бернабеу“. Сега той ще има възможността да провери дали и душевните рани са заздравели, след като си тръгна по тъжен начин от любимото си място. От единственото място, където беше играл в професионалния си път. Сякаш е минало прекалено малко време, за да може всичко да бъде забравено. Реал Мадрид си осигури услугите на Александър-Арнолд чрез свободен трансфер, макар по-късно да отдели над 8 милиона паунда, за да може защитникът да се присъедини по-бързо към Кралския клуб заради ангажиментите им в световното клубно първенство през лятото. Вече бившият наставник на Ливърпул Юрген Клоп не одобряваше поведението и реакцията на привържениците, най-вече защото изтъкваше приноса на Трент за клуба. И наистина – в последния ден от миналия сезон отношението към него далеч не беше чак толкова враждебно. Но и това донякъде беше постигнато по изкуствен начин – все пак се връчваше титлата на „Анфийлд“ при сбогуването с Клоп, не вървеше да има освирквания от трибуните. Отношението може и да не беше враждебно, но беше студено.

Трент Александър-Арнолд има зад гърба си 354 мача във всички турнири с червената фланелка. Във визитката му личат два трофея от Висшата лига (което си остава най-ценното постижение в очите на всички, обичащи клуба), триумф във ФА Къп, една Купа на Лигата, веднъж беше покорена Шампионската лига (нима някой може да забрави ОНЗИ корнер, бит точно пред Копа, когато се направи ОНЗИ обрат срещу Барселона), по един път се спечели Суперкупата на Европа и световното клубно първенство. Трент донякъде промени представите за бековете, след като си тръгна от родния си тим с 23 гола и 86 асистенции. Статистика, която повече приляга на някой халф.

Стивън Уорнък, който отлично познава психологията на подобни случаи, сподели пред ББС, че самият Александър-Арнолд надали очаква топло посрещане, овации и шумни аплодисменти по свой адрес, ако му се наложи отново да стъпи на тревата, направила го известен.

Да, може и да ви прозвучи преувеличено, но напускането на Трент действително се отрази на играта на мърсисайдци. Въпреки че Арне Слот похарчи около 450 милиона паунда за трансфери през лятото. Десният фланг вече не е същият. Там Фримпонг страда от контузии и така и не може все още да „грабне“ публиката. През уикенда Ливърпул победи Астън Вила за всеобщо кратко успокоение, след като преди това беше загубил 6 от последните 7 двубоя във всички турнири. Но най-голямата вреда, която липсата на Трент нанесе, може би е формата на Мохамед Салах. Точно така! Комуникацията между двамата беше великолепна и сега египтянинът просто не е същият. Това не са слова в защита на Арнолд, това са думи, почиващи на цифри. Да направим съпоставка само между миналия и настоящия сезон: до момента Салах бележи по 0.4 гола на мача (0.77 през 2024/2025); отправяше по 3.5 удара средно на мач (сега – по 2.3), докосваше топката в противниковото наказателно поле средно под над 10 пъти (през настоящия сезон този показател едва достига до 6 отигравания). Да не говорим, че за целия минал сезон десният бек отправи 147 точни подавания между линиите на противникови отбрани към Мохамед Салах. Всичко това се смяташе за даденост.

Всичко това обаче вече е в миналото.