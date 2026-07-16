БНТ с нов рекорд на Мондиал 2026: Полуфиналът Англия – Аржентина стана най-гледаният мач

Нов рекорд по гледаемост на БНТ 1 и БНТ 3. Полуфиналите на ФИФА Световно първенство по футбол 2026 затвърдиха лидерската позиция на обществената медия в българския телевизионен ефир.

БНТ е най-гледаната телевизия в България по време на полуфиналите на Мондиала, показват данните на GARB. Епичният сблъсък от снощи между Англия и световния шампион Аржентина е достигнал средно до 857 850 зрители в целевата група над 4 години, аудиторният дял е 47,7%, а мъжката част от него е 59,9%. Това е най-гледаният мач до момента от Световното първенство по футбол.

Другият полуфинал предния ден между Франция и Испания е привлякъл средно 751 540 зрители, 41,6% от аудиторията и 52,5 % от мъжете.

Facebook и Instagram профилите на БНТ реализираха почти 1 милион и половина преглеждания. В същия период BNT.bg и BNTNews.bg отчетоха общо 510 хиляди активни потребители и 958 хиляди посещения, а BNT.bg реализира 803 хиляди разгледани страници, което още веднъж потвърждава високия интерес на аудиторията към отразяването на шампионата във всички дигитални платформи на Българската национална телевизия.



Финалът на Световното първенство по футбол е в неделя, а коментарното студио на БНТ започва в 20:30 часа.