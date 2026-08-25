Борнемут подписа с Микеле Ди Грегорио

Борнемут обяви подписването на договор с вратаря Микеле Ди Грегорио от Ювентус под наем.

29-годишният италианец ще остане в английския клуб до края на сезон 2026/27. Той е взел фланелка с номер 20. Журналистът Фабрицио Романо съобщи по-рано, че споразумението между клубовете включва опция за откупуване за 14 милиона евро, но тя е по избор.

Миналия сезон Ди Грегорио изигра 37 мача във всички състезания, допусна 36 гола и запази 17 „сухи мрежи“.

Порталът Transfermarkt оценява стойността на вратаря на 10 милиона евро.