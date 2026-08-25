БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Министър Ивкова поиска три оставки – на свой...
Чете се за: 00:40 мин.
Влиза в сила системата "бонус-малус" при...
Чете се за: 02:27 мин.
Съдът реши арест за един и парични гаранции на двама от...
Чете се за: 01:12 мин.
Големият пожар край Хасково: 13-годишен запалил треви...
Чете се за: 02:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Борнемут подписа с Микеле Ди Грегорио

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:40 мин.
Спорт
Запази

Вратарят идва от Ювентус под наем.

Борнемут подписа с Микеле Ди Грегорио
Слушай новината

Борнемут обяви подписването на договор с вратаря Микеле Ди Грегорио от Ювентус под наем.

29-годишният италианец ще остане в английския клуб до края на сезон 2026/27. Той е взел фланелка с номер 20. Журналистът Фабрицио Романо съобщи по-рано, че споразумението между клубовете включва опция за откупуване за 14 милиона евро, но тя е по избор.

Миналия сезон Ди Грегорио изигра 37 мача във всички състезания, допусна 36 гола и запази 17 „сухи мрежи“.

Порталът Transfermarkt оценява стойността на вратаря на 10 милиона евро.

#Микеле Ди Григорио #ФК Борнемут #ФК Ювентус

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
МВР: Продължава работата по случая с откритата мощна техника за GPS заглушаване в София
2
МВР: Продължава работата по случая с откритата мощна техника за GPS...
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
3
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Дъжд, гръмотевични бури и градушки
4
Дъжд, гръмотевични бури и градушки
Румен Радев: Устройството за заглушаване на GPS сигналите в София е било поставено върху джип
5
Румен Радев: Устройството за заглушаване на GPS сигналите в София е...
2500 плувци от 64 държави участваха в 38-ото преплуване на Босфора
6
2500 плувци от 64 държави участваха в 38-ото преплуване на Босфора

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
2
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Руски самолет прелетя тази вечер през въздушното пространство на България
3
Руски самолет прелетя тази вечер през въздушното пространство на...
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
4
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
Верижна катастрофа с четири автомобила на АМ „Тракия“, няма пострадали
5
Верижна катастрофа с четири автомобила на АМ „Тракия“,...
Задържаха 36-годишен мъж за отравянето на 8 лешояда в Стара планина
6
Задържаха 36-годишен мъж за отравянето на 8 лешояда в Стара планина

Още от: Футбол

Ювентус без Кенан Йълдъз в близко бъдеще
Ювентус без Кенан Йълдъз в близко бъдеще
Специална зона за феновете на Левски срещу АЕК Специална зона за феновете на Левски срещу АЕК
Чете се за: 01:45 мин.
Гледайте по БНТ 3 на живо от Арена Бургас битките от предварителния кръг на Шампионската лига по футзал Гледайте по БНТ 3 на живо от Арена Бургас битките от предварителния кръг на Шампионската лига по футзал
Чете се за: 01:05 мин.
Спартак Варна обяви новия си треньор Спартак Варна обяви новия си треньор
Чете се за: 01:02 мин.
Тотнъм счупи трансферния си рекорд със Савиньо Тотнъм счупи трансферния си рекорд със Савиньо
Чете се за: 01:47 мин.
Байерн Мюнхен ще започне сезона без една от най-големите си звезди Байерн Мюнхен ще започне сезона без една от най-големите си звезди
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Министър Ивкова поиска три оставки – на свой заместник и на двама шефове на дирекции
Министър Ивкова поиска три оставки – на свой заместник и на...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
ЕСПЧ осъди България за събаряне на ромско селище през 2023 година ЕСПЧ осъди България за събаряне на ромско селище през 2023 година
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Влиза в сила системата "бонус-малус" при "Гражданска отговорност" Влиза в сила системата "бонус-малус" при "Гражданска отговорност"
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Съдът реши арест за един и парични гаранции на двама от „Кръв и чест“ Съдът реши арест за един и парични гаранции на двама от „Кръв и чест“
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Големият пожар край Хасково: 13-годишен запалил треви „да...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
След стихията: Пещера и Батак се възстановяват, издирването на...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Демерджиев: Заглушителното устройство в „Драгалевци“ е...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Димитър Стоянов: Американските самолети си заминаха, както бяха...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ