Божидар Саръбоюков: Мога да постигна много, трябва да съм здрав

Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Снимка: БТА
Атлет номер 1 на България за 2025 година Божидар Саръбоюков получи отличието си на специална церемония в София.

Преди ден най-добрият български състезател в скока на дължина при мъжете подобри личния си рекорд на закрито и спечели първото място в дисциплината по време на второто издание на международния турнир по лека атлетика в зала "Локомотив" в Пловдив.

"Доволен съм от наградата, да. Тя е признание за всичко това, което съм направил през годината. Тези неща са бонус към всичко постигнато и по някакъв начин ние състезателите се борим за тази титла, защото, борейки се за нея постигаме по-големи резултати. Целите са високи - да постигна отново призови места на големите първенства, които следват зимата и лятото - Световното първенство в зала и Европейското първенство на открито", заяви Саръбоюков.

"Не искам да говоря в метраж какво очаквам. Мога да постигна много. Всички, които бяха вчера в Пловдив мисля, че го видяха. Трябва да съм здрав, трябва да направя същото състезание като вчера, просто да оправя още няколко неща и смятам, че мога да постигна доста по-голям метраж", добави той.

"За да постигна този резултат още в началото на сезона, има нещо, което сме научили и потренирали, но все пак смятам, че има още грешки, които да оправяме. Щеше да е лошо, ако съм перфектен и скачам, за мен, толкова слабо", завърши лекоатлетът.

#Божидар Саръбоюков

