Божидар Саръбоюков ще бъде удостоен с почетния знак на Община Харманли

Бронзовият медалист в скока на дължина от световното първенство по лека атлетика в зала Божидар Саръбоюков ще бъде удостоен с "Почетен знак, едностранен плакет на Община Харманли".

Днес съветниците единодушно и с аплодисменти приеха предложението на кмета Мария Киркова за отличието, като гласуваха младият атлет да получи освен плакета и 1000 евро.

Със своите резултати Божидар Саръбоюков се утвърждава, като един от най-перспективните и успешни млади атлети в Европа и света, което дава възможност за развитие на спорта в Община Харманли, прославя името на града и затвърждава неговия престиж както в страната така и на международната спортна сцена, се казва в мотивите на докладната за отличието.

Председателят на общинския съвет Ангел Цанков коментира, че въпреки младата си възраст, в родния си град той е легенда и заслужава да получи признание и подкрепа.

И подготовката си за световното първенство в Полша, където завоюва бронзов медал в скока на дължина, Божидар Саръбоюков проведе в родното си Харманли, като не спести благодарности за създадените му добри условия.

Треньорът му Димитър Карамфилов вярва, че общината ще продължи да подпомага спорта и да създава необходимите условия за цялостна подготовка на един атлет.

Отличието Божидар Саръбоюков ще получи на специална церемония по повод празника на родния му град Харманли, който се отбелязва на 2 май.