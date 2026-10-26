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Церемонията "Златната топка" за 2026 г.: Кои са фаворитите за престижното отличие

Вяра Илиева от Вяра Илиева
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Спорт
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Церемонията започва в 22:00 ч. (българско време) в Лондон, водещи ще бъдат Тиери Анри и Кейт Скот.

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70-то издание на "Златната топка" за 2026 година ще се проведе тази вечер в Лондон. Това е първият път в историята, в който престижната церемония се провежда в британската столица. Церемонията започва в 22:00 ч. (българско време), а водещи ще бъдат Тиери Анри и Кейт Скот.

„За мен е чест да водя церемонията по връчването на „Златната топка“ тази година. Лондон е моят дом. Имам дълбока връзка с този град, неговата футболна култура и неговите страстни фенове. Затова е естествен избор да водя церемонията тук, заедно с моята колежка и приятелка Кейт. Вечерта ще бъде изключителна", заяви Анри.

За разлика от предишните издания, тазгодишният победител остава мистерия. Надпреварата обещава да бъде изключително оспорвана, подхранвана от представянията на световното първенство в САЩ, Канада и Мексико.

Сред фаворитите за отличието са Килиан Мбапе, Ламин Ямал и Усман Дембеле.

Играчът на Байерн Мюнхен Хари Кейн е фаворитът на букмейкърите. Англичанинът има над 70 гола във всички състезания, спечели наградата „Златна обувка“ и направи дубъл с Байерн в Германия.

Световният шампион с Испания Ламин Ямал и играч на Барселона, бе избран за номер 1 в Ла Лига. 19-годишният талант може да се превърне в най-младия носител на „Златната топка“ в историята.

Острието на Франция и Реал Мадрид Килиан Мбапе стана голмайстор на световното първенство с 10 попадения. Часове преди церемонията той отново блесна, като се разписа на два пъти в Ел Класико срещу Барселона и подпечата победата на "кралския" клуб. Президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес няма да присъства на церемонията в Лондон, което поставя под съмнение евентуалната победа на французина.

Другото оръжие на "петлите" и на ПСЖ Усман Дембеле спечели отличието миналата година. С парижани французинът спечели Шампионската лига, стана първенец в Лига 1, вдигна и трофея от Суперкупата на УЕФА. Освен това той бе избран за най-добър играч във френското първенство за втори пореден сезон.

Общо 13 трофея ще бъдат връчени по време на церемонията "Златната топка" за 2026 година в Лондон.

Отлагането на мача Пари Сен Жермен - Олимпик Лион от неделя за понеделник вечер предизвика гняв сред парижките фенове, които се сблъскаха със същата дилема миналата година. Дербито на осмия кръг на френската Лига 1, което по програма трябваше да се играе в неделя от 21:45 часа българско време, бе преместено за понеделник от 21:30 ч. по искане на полицията. Така феновете на парижани ще трябва да вземат решение: да гледат мача на своя отбор или да гледат церемонията.

Също така ПСЖ може да бъде обявен за клуб на годината за 2026 г., докато Луис Енрике е фаворит за спечелване на трофея „Йохан Кройф“.

Легендата на българския и световен футбол Христо Стоичков и съпругата му Мариана също са част от церемонията в театър „Лондон Паладиум“.

#Златна топка 2026 година

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