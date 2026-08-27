Челси праща централен защитник в Реал Сосиедад

Сенегалският централен защитник на Челси Мамаду Сар днес минава медицински прегледи в Реал Сосиедад, където ще играе под наем за един сезон, без опция за купуване, пише вестник "Екип". Баският отбор е потенциален съперник на Левски в Лига Европа, като се намира в първа урна, а утре жребият е от 14:00 часа българско време.

20-годишният сенегалски национал е от академията на Олимпик Лион, като е играл и в Страсбург в Лига 1. Той има договор с Челси до 2033 година. Сар бе преотстъпен на Страсбург през първата половина на миналия сезон, като със стабилната си игра спечели капитанската лента на тима. Защитникът е минал още през белгийския Моленбек, а баща му е бившият национал на Сенегал Пап Сар.